Ніжно і вишукано: Наталія Водянова вирушила на показ Dior із сестрою

36-річна модель вирушила на показ із сестрою

Супермодель и филантроп Наталья Водянова не так часто, как раньше, выходит на подиум. Но зато на светских мероприятиях она частая гостья. К примеру, не так давно она блистала на благотворительная ярмарке Fabulous Fund Fair, которую организовала для сбора средств фонду "Обнаженные сердца". Любит она и модные показы.

Стартовала парижская Неделя моды, и первое шоу, которое она посетила – Dior. В своих многочисленных сториз модель показала процесс сборов на событие, создание макияжа, прически… Также много внимания она уделила своей сестре Кристине Кусакиной, которая, по всей видимости, приехала навестить Наталью в Париже. Водянова поделилась совместными кадрами из кафе, прогулок и других моментов их веселого времяпрепровождения. А после сестры, держась за руки, отправились на показ.

"Давайте будем откровенны: это сестра, а не дочь", – в шутку подписала один из снимков Наталья, намекая, что ее 22-летнюю сестру могут перепутать с 12-летней Невой.

Наталья Водянова с сестрой Кристиной (фото: instagram.com/NataSupernova)

Обе девушки выбрали наряды в одной цветовой гамме. Наталья надела плиссированное платье оттенка "пыльная роза" с продольными голубыми полосками, дополнив его черными босоножками, нежно-зеленого оттенка сумочкой, золотыми утонченными украшениями и солнцезащитными очками. А Кристина – короткое платье с цветочными узорами, а сверху накинула белый жакет.

Наталья Водянова с сестрой и возлюбленным Антуаном Арно (фото: instagram.com/NataSupernova)

Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/NataSupernova)

Девушки фотографировались, давали интервью и позировали фотографам, а после отправились на показ в Музей Родена. Не забыла Наталья отметить и удивительные декорации, эксклюзивно разработанные для показа Dior AW 2019/2020 итальянской художницей Бьянкой Пуччарелли Менне, известной под псевдонимом Томасо Бинга.

К слову, позже компанию Наталье составил и ее возлюбленный – французский бизнесмен Антуан Арно.

Фото: instagram.com/NataSupernova

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