Неможливо намилуватися: Олена Зеленська підкорила новом елегантним вбранням

Олена Зеленська приємно здивувала черговим стильним вбранням. Минулими вихідними в Україні відзначали День вчителя. З цього приводу в Офісі Президента відбулася зустріч з українськими вчителями.

Олена в новому образет (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сьогодні ми з Володимиром вітали в Офісі Президента українських вчителів, які є фіналістами конкурсів "Учитель року – 2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019. Спілкуватися з ними було дуже приємно! Я б дуже хотіла, щоб наші діти знайшли свого вчителя, людину, яка навчить їх вчитися і чиї моральні принципи вони успадкують. Викладачі, з якими ми мали можливість спілкуватися сьогодні – саме з таких.

Мене вразили багато історій з тих, якими вони поділилися з нами. Наприклад, про те, як вони проводять заняття на природі і пояснюють математичні формули на прикладі квітів. Про те, як вчать не окремих предметів, а в цілого життя. Ми з Володимиром дуже вдячні вам за вашу роботу. Ми пишаємося українськими вчителями, які виховують покоління розумних, людяних і спраглих до знань дітей. Спасибі!" – розповіла Олена у своєму мікроблозі.

Президент і перша леді привітали вчителів (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для зустрічі перша леді підготувала новий класичний образ. Його склали чорні широкі брюки зі стрілками і поясом, а також блуза молочного кольору з принтом в дрібний темно-синій квіточку. Волосся першої леді були витягнуте і укладене на прямий проділ, а макіяж виконаний в натуральних легких тонах.

Шанувальники Олени в Instagram, як завжди, залишилися дуже вражені нарядом першої леді. Вони почали бурхливо обговорювати, як чудово вона виглядає.

Перша Леді України найкрасивіша, чудово виглядаєте, Олена, в принципі, як і завжди.

Лена, яка ви красива!

найкрасивіша пара

найкрасивіша перша леді за всю історію

Ми пишаємося, що у президента така мудра і красива дружина

Лена, просто краса, сама крута і найкрасивіша, не можу намилуватися вами

Шанувальники в захваті від образу Олени (фото: прінтскрін коментарів instagram.com/olenazelenska_official)

Втім, всі образи Олени фолловери зустрічають дуже тепло. А гардероб першої леді для поїздки в Америку і зовсім підкорив мережу.