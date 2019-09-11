Неперевершена: Ірина Шейк підкорила Нью-Йорк стильним виходом в розкішній сукні

Модель стала головною зіркою шоу Oscar de la Renta
Ірина Шейк – одна з найбільш затребуваних моделей в світі, яку прагнуть запросити до показів і рекламним кампаній практично всі відомі бренди. Тиждень моди в Нью-Йорку також не міг обійти її стороною. У ніч на 11 вересня відбувся показ від культового бренду Oscar de la Renta, і Ірина стала його головною зіркою.
Показ Oscar de la Renta (відео: instagram.com/irinashayk)
На подіум знаменита красуня вийшла в розкішній чорній сукні з пишною спідницею, довгим шлейфом і бантом на талії. Завдяки крою воно підкреслило бездоганне тіло зірки, її стрункі ноги і тонку талію. Доповнювали образ босоніжки з тонкими ремінцями, сережка в одному вусі, волосся, прибране на потилиці у високий хвіст і нейтральний макіяж.
"Я мала приємність зустріти саму ікону, #OscarDeLaRenta багато років тому... Сьогодні для мене велика честь закрити ваше шоу. Спасибі @tokibunbun і @fernandogarciam1205 за те, що запросили мене", – написала Ірина під відео, яке виклала у себе на сторінці.
В Instagram бренду також з'явилося відео з Шейк "у головній ролі". Ролик вони доповнили описом колекції нового сезону. "Колекція #odlrspring2020 досліджує латинські корені Oscar de la Renta через сучасний об'єктив. Дивіться повне шоу з подіуму в Instagram протягом наступних 24 годин", – заманюють фоловерів до перегляду представники марки.
Шейк не збавляє обертів (фото: instagram.com/irinashayk)
В числі інших моделей, що демонструють розкішні жіночні вбрання, відзначилася і американська модель Кендіс Свейнпол. Один з найбільш знаменитих "ангелів" Victoria's Secret останнім часом повернулася до активної діяльності. Тільки за останній місяць вона побувала на багатьох івентах.
Наприклад, дівчина намагалася не пропустити жодного виходу на Венеціанському фестивалі, де демонструвала своє досконале тіло і безліч стильних нарядів. Потім з'явилася на фешн-заході Fashion Media Awards, після чого блищала на вечорі від американської версії журналу Harper's BAZAAR – Bazaar Icons. Також вона бере участь у показах.