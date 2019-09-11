Неперевершена: Ірина Шейк підкорила Нью-Йорк стильним виходом в розкішній сукні

Ірина Шейк – одна з найбільш затребуваних моделей в світі, яку прагнуть запросити до показів і рекламним кампаній практично всі відомі бренди. Тиждень моди в Нью-Йорку також не міг обійти її стороною. У ніч на 11 вересня відбувся показ від культового бренду Oscar de la Renta, і Ірина стала його головною зіркою.

Показ Oscar de la Renta (відео: instagram.com/irinashayk)

На подіум знаменита красуня вийшла в розкішній чорній сукні з пишною спідницею, довгим шлейфом і бантом на талії. Завдяки крою воно підкреслило бездоганне тіло зірки, її стрункі ноги і тонку талію. Доповнювали образ босоніжки з тонкими ремінцями, сережка в одному вусі, волосся, прибране на потилиці у високий хвіст і нейтральний макіяж.

"Я мала приємність зустріти саму ікону, #OscarDeLaRenta багато років тому... Сьогодні для мене велика честь закрити ваше шоу. Спасибі @tokibunbun і @fernandogarciam1205 за те, що запросили мене", – написала Ірина під відео, яке виклала у себе на сторінці.

Ірина обожнює розкішне вбрання (фото: instagram.com/irinashayk)

В Instagram бренду також з'явилося відео з Шейк "у головній ролі". Ролик вони доповнили описом колекції нового сезону. "Колекція #odlrspring2020 досліджує латинські корені Oscar de la Renta через сучасний об'єктив. Дивіться повне шоу з подіуму в Instagram протягом наступних 24 годин", – заманюють фоловерів до перегляду представники марки.

Шейк не збавляє обертів (фото: instagram.com/irinashayk)

В числі інших моделей, що демонструють розкішні жіночні вбрання, відзначилася і американська модель Кендіс Свейнпол. Один з найбільш знаменитих "ангелів" Victoria's Secret останнім часом повернулася до активної діяльності. Тільки за останній місяць вона побувала на багатьох івентах.

Кендіс повернулася до активного світського життя (фото: instagram.com/angelcandices)

Наприклад, дівчина намагалася не пропустити жодного виходу на Венеціанському фестивалі, де демонструвала своє досконале тіло і безліч стильних нарядів. Потім з'явилася на фешн-заході Fashion Media Awards, після чого блищала на вечорі від американської версії журналу Harper's BAZAAR – Bazaar Icons. Також вона бере участь у показах.