В неонових вогнях великого міста: VOROZHBYT&ZEMSKOVA представили кислотну колекцію FW19-20

Дизайнери Ворожбит і Земськова надихнулися активним темпом мегаполісу

Украинская неделя моды открывает новые тренды — в прямом смысле яркие. Свою "городскую" коллекцию представил бренд VOROZHBYT&ZEMSKOVA, вдохновленный активной и пестрой жизнью мегаполиса.

Дизайнеры отмечают, что большой город – это живой организм со своим уникальным звучанием, формами, цветами. Именно это огромное и многообразное "существо" задало тон новой осенне-зимней коллекции VOROZHBYT&ZEMSKOVA.

Новая осенне-зимняя коллекция VOROZHBYT&ZEMSKOVA (фото: fashionweek.ua)

Ключевые модели - пальто мягких форм, куртки-анораки, свитшоты, укороченные брюки, а также легкие шифоновые юбки и платья. В выборе материалов дизайнеры делают ставку на мягкую шерсть с мохером, букле, сочетая их с шифоном, шелком, искусственным мехом.

Коллекция VOROZHBYT&ZEMSKOVA сезона осень-зима 2019-20 (фото: fashionweek.ua)

Из "мегаполиса" в новую коллекцию гармонично вплетены сигнальные ленты и металлические застежки, многофункциональные карманы и объемные капюшоны, способные хотя бы на несколько минут закрыть своего хозяина от шумных улиц.

Отдельного внимания заслуживает цветовая гамма новой коллекции. Дизайнеры в полной мере использовали главный тренд текущего и следующего сезонов, а именно – кислотные неоновые оттенки 80-х. Розовый, сиреневый, глубокий красный выгодно разбавляют черно-белую классику и оттенки серого.

Коллекция VOROZHBYT&ZEMSKOVA сезона осень-зима 2019-20 (фото: fashionweek.ua)

Отметим, что во время Украинской недели моды бренд GOLETS отметил свое 25-летие, в честь чего представил обширную коллекцию в стиле рок-н-ролл.

Также напомним, что бренд DZHUS в очередной раз порадовал модниц действительно нестандартным подходом к созданию одежды и показал свое "исследование" анатомии человека.

Ранее мы также показывали репортаж с бекстейджа показа FROLOV и SOVA, вдохновленных творчеством Меркьюри.