Нема чого приховувати: знаменита модель plus size показала пишні форми в нижній білизні

Відома американська модель формату plus size Ешлі Грем, яка раніше знялася в незвичайній фотосії для Vogue, поділилася радісною новиною з підписниками - дівчина запустила власну лінію нижньої білизни в співпраці з Addition Elle. Звичайно ж, пишнотіла красуня особисто продемонструвала всі її переваги.

На своїй сторінці в Instagram 31-річна Ешлі опублікувала гарячий кадр в одній з моделей своєї колекції - чорному з рожевими вставками комплекті. При цьому дівчина чуттєво відкинула голову.

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

"Я люблю нижню білизну, схожу на мене ... гучну і горду, і мені нема чого приховувати", - прокоментувала знімок Грем.

Кілька кадрів були також опубліковані на сторінці Addition Elle.

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/additionelle)

Дівчина є відомою прихильницею бодипозитива і вчить жінок всього світу любити своє тіло і бути впевненими у собі.

Прихильники Ешлі прийшли в захват від гарячого фото і засипали компліментами її апетитну фігуру, відзначаючи, що вона є справжнім прикладом для наслідування.

Нагадаємо, раніше пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила апетитні форми в купальнику.

Зазначимо, що американська модель plus size Ешлі Грем стала героїнею нового випуску видеокалендаря Love Magazine. Знаменита манекенниця в категорії plus-size з'являється в чорно-білому відеоролику в образі ретро-діви - з голлівудським укладанням, у тісному корсеті, леопардових легинсах і рукавичках по лікті.