Справжня принцеса: Меган Маркл в Марокко блищала в розкішній сукні Dior

Герцогиня Сассекська була чудова, як завжди

Великолепная Меган Маркл и всегда сдержанный принц Гарри посетили прием, организованный послом Великобритании в Марокко специально в их честь. Отметим, что поздно вечером в субботу, 23 февраля, герцог и герцогиня Сассекские прилетели с официальным визитом в Марокко на трехдневный тур. Отмечается, что это будет последний королевский тур Меган и Гарри перед рождением их первенца, который должен появиться на свет уже в конце апреля – начале мая. И хотя на данный момент в британских СМИ уже появилась информация, что у герцогов будет девочка и назовут ее Виктория, следует подчеркнуть, что это лишь предположения.

Меган Маркл на приеме у посла Британии в Марокко (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

В первый день официального визита (24 февраля) Меган Маркл и принц Гарри отправились в ряд школ. В частности, королевская пара посетила школу-пансионат для девочек 12-18 лет в городе Асни в Атласских горах. Отмечается, что в Марокко более 70% женщин безграмотны. К сожалению, в небольших поселках либо вообще нет школ, либо к ним крайне трудно добраться.

Великолепные принц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/scobie)

После напряженного дня Меган и Гарри отправились на прием к послу Британии в Марокко. Здесь пара смогла познакомиться с молодыми предпринимателями, спортсменами, а также влиятельными женщинами африканской страны.

Конечно, внимание СМИ было приковано к очередному яркому образу Меган Маркл.

Так, для вечернего визита герцогиня Сассекская выбрала нежное пастельное платье Dior, сделанное специально на заказ для беременной Меган. Широкие рукава декорированы блестками и искусственными бриллиантами. В платье Меган действительно блистала.

Образ довершают классические туфли-лодочки, а также элегантный клатч — все также Dior. На ушках Меган поблескивали серьги Birks Snowflake.

Великолепные принц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Напомним, что в одной из школ-пансионатов Марокко девочка сделала Меган Маркл тату-оберег на удачу.

Также для посещения Марокко Меган выбрала алое платье от Valentino.