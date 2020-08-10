Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт запропонувала підбірку образів для гостей на весіллі

Весілля - це захід з дрес кодом, але сучасний світ пропонує безліч стильних варіантів для гостей, щоб виглядати привабливо і урочисто. Стиліст Ганна Івахненко розповіла, якому луку віддати перевагу, якщо ви зібралися відвідати знаменний захід.

Експерт підкреслила, що існують як загальні правила підбору гардеробу для весільного торжества, так і індивідуальні (за бажанням молодят, якщо захід тематичний). До загальних правил відносяться:

уникати білого (колір нареченої), чорного (траурний) і червоного (фуксія, червоний - занадто агресивний);

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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уникати стилю кежуал і пляжного. Тобто, джинси, футболки, трикотаж, кеди, шльопанці не припустимі на весіллі;

ви не повинні бути схожі на наречену (або принцесу). Пишні сукні до підлоги з шифону, багато драпіровок, шлейф та інші атрибути призначені в цей день тільки молодий.

Всі ці правила можуть бути доповнені нареченим і нареченою. Наприклад, весілля проводиться в певному кольорі. Або певному стилі, модній епосі. Правила можуть бути скасовані, якщо молоді вирішили провести тематичне (джинсова, біла, гавайська) весілля.

Сліп дрес. Це плаття відноситься до базових і в цілому рекомендую мати його в гардеробі. Виручає майже в будь-якій ситуації, адже в ньому можна вийти винести сміття або заміж.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Плаття на запах. Тому що робить комплімент будь-якій, абсолютно будь-якій фігурі.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Плаття з відрізною талією, або А-силуету також дуже компліментарно і елегантно.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Міні. В цілому, міні хороший варіант, але стежте, щоб верх сукні не був занадто відкритий. Відкриваємо одну частину тіла - це завжди добре правило.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Міді. Пряме, романтичне, в стилі ампір, і навіть сорочка.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Максі. Весілля друзів мало не єдине місце, де можна вигуляти максі.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Комбінезон. Відмінна альтернатива сукні. Всім хороший, тільки у вбиральню незручно бігати.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Костюм. В цьому випадку побажання - не вибирати офісні кольору. Ви ж на святі.

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ірина Каховська назвала вісім речей, які виручать за будь-яких обставин.