ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Понеділок 10 серпня 2020 17:42
Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Експерт запропонувала підбірку образів для гостей на весіллі

Весілля - це захід з дрес кодом, але сучасний світ пропонує безліч стильних варіантів для гостей, щоб виглядати привабливо і урочисто. Стиліст Ганна Івахненко розповіла, якому луку віддати перевагу, якщо ви зібралися відвідати знаменний захід.

Експерт підкреслила, що існують як загальні правила підбору гардеробу для весільного торжества, так і індивідуальні (за бажанням молодят, якщо захід тематичний). До загальних правил відносяться:

  • уникати білого (колір нареченої), чорного (траурний) і червоного (фуксія, червоний - занадто агресивний);

Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стильний образ для пляжу: стиліст запропонувала трендові варіанти

  • уникати стилю кежуал і пляжного. Тобто, джинси, футболки, трикотаж, кеди, шльопанці не припустимі на весіллі;
  • ви не повинні бути схожі на наречену (або принцесу). Пишні сукні до підлоги з шифону, багато драпіровок, шлейф та інші атрибути призначені в цей день тільки молодий.

Всі ці правила можуть бути доповнені нареченим і нареченою. Наприклад, весілля проводиться в певному кольорі. Або певному стилі, модній епосі. Правила можуть бути скасовані, якщо молоді вирішили провести тематичне (джинсова, біла, гавайська) весілля.

Сліп дрес. Це плаття відноситься до базових і в цілому рекомендую мати його в гардеробі. Виручає майже в будь-якій ситуації, адже в ньому можна вийти винести сміття або заміж.

Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Плаття на запах. Тому що робить комплімент будь-якій, абсолютно будь-якій фігурі.

Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Плаття з відрізною талією, або А-силуету також дуже компліментарно і елегантно.

Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Міні. В цілому, міні хороший варіант, але стежте, щоб верх сукні не був занадто відкритий. Відкриваємо одну частину тіла - це завжди добре правило.

Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Міді. Пряме, романтичне, в стилі ампір, і навіть сорочка.

Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Максі. Весілля друзів мало не єдине місце, де можна вигуляти максі.

Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Комбінезон. Відмінна альтернатива сукні. Всім хороший, тільки у вбиральню незручно бігати.

Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Костюм. В цьому випадку побажання - не вибирати офісні кольору. Ви ж на святі.

Що вдягнути на весілля: топ стильних варіантів для гостей від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ірина Каховська назвала вісім речей, які виручать за будь-яких обставин.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України модастилист
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся