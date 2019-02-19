"Ми будемо пам'ятати тебе вічно": знаменитості зворушливо прощаються з Карлом Лагерфельдом

Наталія Водянова, Джіджі Хадід, Вікторія Бекхем та інші знаменитості вже відреагували на сумну новину

О смерти великого кутюрье стало известно всего несколько часов назад, и никаких подробностей этого печального события нет. На официальной странице Карла Лагерфельда появилось лишь официальное заявление.

"Дом Карла Лагерфельда с глубоким волнением и грустью сообщает о смерти своего креативного директора Карла Лагерфельда 19 февраля 2019 года в Париже, Франция. Он был одним из самых влиятельных и знаменитых дизайнеров 21-го века и знаковым, универсальным символом стиля. Движимый феноменальным чувством творчества, Карл был страстным, сильным и чрезвычайно любопытным. Он оставляет после себя необычайное наследие как один из величайших дизайнеров нашего времени, и нет слов, чтобы выразить, как его будет не хватать".

Но весь мир уже скорбит. Свои соболезнования высказывают представители модного мира, многочисленные СМИ и знаменитости. Сеть буквально разрывается от трогательных постов и прощальных слов, обращенных к культовому модельеру.

Одной из первых отреагировала модель Барбара Палвин. Она запостила в сториз траурное черное фото, а после – несколько своих снимков с показов Chanel и совместных рекламных кампаний. Которые подытожила всего одним словом: "Спасибо".

Модель Барбара Палвин опубликовала одно из фото с показа Chanel (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Супермодель Белла Хадид посвятила этому печальному событию целый пост. "Мое сердце разбито от потери Карла. Его юмор, остроумие, любовь и страсть к моде будут жить вечно. Спасибо за вдохновение, которое ты дал этому миру… Я буду очень скучать по твоим объятиям. Мне так повезло, что у меня была возможность быть в твоем окружении. Посылаю свою любовь семье Лагерфельда и всем близким. Мне так жаль. Мы все так сильно тебя любим".

Белла Хадид и Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/bellahadid)

Не менее эмоционально отреагировала и сестра Беллы Джиджи Хадид. "Я в таком состоянии, что у меня просто нет слов. Больше никогда не будет никого, похожего на Карла Лагерфельда. Каждая секунда рядом с тобой – это гордость, радость и вдохновение. Как бы мне хотелось обнять тебя в последний раз. Я люблю тебя, Карл! Спасибо за все. Покойся с миром".

Сообщение Джиджи Хадид (скриншот: instagram.com/gigihadid)

Джиджи Хадид (скриншот: instagram.com/gigihadid)

Не осталась в стороне и Наталья Водянова. "Я не могу ни поверить в это, ни смириться с этой невосполнимой утратой. Сердце разрывается. Время не щадит никого, даже тех, кто оставил в истории неизгладимый след. Ты вдохновил и вдохнул любовь в стольких из нас, и мы тебя будем любить и помнить вечно".

Наталья Водянова и Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/natasupernova)

48-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер, конечно же, также не могла остаться в тороне. "Карл был моей волшебной пылью, он превратил меня из застенчивой немки в супермодель. Он научил меня моде, стилю и выживанию в модном бизнесе. Он был для моды тем, чем Уорхол – для искусства. Он незаменим. Он единственный человек, который может сделать черно-белое разноцветным! Я буду ему вечно благодарна".

Клаудия Шиффер и Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Среди других деятелей модной индустрии свои соболезнования успели выразить Виктория Бекхэм, Мерт Алас, Бар Рафаели, Магдалена Фраковяк и другие.

"Так невероятно грустно... Карл был гением и всегда так добр и щедр ко мне — как лично, так и профессионально", — скорбит Виктория Бекхэм.

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