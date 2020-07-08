Можна дивитися вічно: Маша Єфросиніна оригінально показала, як носити трендові літні луки

Ведуча поділилася запальним відео
У Маші Єфросиніної вже давно склався образ професіонала з великої літери і елегантної красуні з бездоганним смаком. Її образи незмінно приводять шанувальників у захват і вони беруть на озброєння модні прийоми зірки. Наприклад, теледіва поділилася запальним фешн-відео, в якому красується в актуальних образах сезону!
Маша Єфросиніна у ритмі танцю під запальний трек Daði & Gagnamagnið - Think About Things змінила безліч яскравих трендових луків і продемонструвала, як носити модні новинки. Так, вона позувала в білосніжному брючному костюмі з подовженим жакетом, який є хітом весни-літа 2020, покрасувалася у повітряному платті кольору електрик, приміряла ансамбль з брюками і водолазкою вершкового відтінку. Також ведуча показала, як носити костюм з укороченим піджаком трендового пильно-зеленого кольору.
Серед її образів – лук в жилетці (також одна з трендових речей сезонного гардеробу літа 2020), жакеті оверсайз пильно-блакитного відтінку і брюках-кльош з деніму. Вона продемонструвала зручний кежуальний аутфіт, що складається з укорочених джинсів класичного синього кольору і легкої романтичної блузки рожево-лілового відтінку. Ще один ефектний look – елегантний брючний костюм чорного кольору з укороченим жакетом. Під кожен з образів Маша підібрала відповідне взуття.
"Отже, зібратися на дівич-вечір на два дні— це три дні зборів", - підписала своє фешн-відео ведуча.
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Раніше Маша Єфросиніна прийняла участь в мережевому танцювальному флешмобі і підтримала реліз нового треку гурту MOZGI.