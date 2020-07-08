Можна дивитися вічно: Маша Єфросиніна оригінально показала, як носити трендові літні луки

У Маші Єфросиніної вже давно склався образ професіонала з великої літери і елегантної красуні з бездоганним смаком. Її образи незмінно приводять шанувальників у захват і вони беруть на озброєння модні прийоми зірки. Наприклад, теледіва поділилася запальним фешн-відео, в якому красується в актуальних образах сезону!

Маша Єфросиніна у ритмі танцю під запальний трек Daði & Gagnamagnið - Think About Things змінила безліч яскравих трендових луків і продемонструвала, як носити модні новинки. Так, вона позувала в білосніжному брючному костюмі з подовженим жакетом, який є хітом весни-літа 2020, покрасувалася у повітряному платті кольору електрик, приміряла ансамбль з брюками і водолазкою вершкового відтінку. Також ведуча показала, як носити костюм з укороченим піджаком трендового пильно-зеленого кольору.

Серед її образів – лук в жилетці (також одна з трендових речей сезонного гардеробу літа 2020), жакеті оверсайз пильно-блакитного відтінку і брюках-кльош з деніму. Вона продемонструвала зручний кежуальний аутфіт, що складається з укорочених джинсів класичного синього кольору і легкої романтичної блузки рожево-лілового відтінку. Ще один ефектний look – елегантний брючний костюм чорного кольору з укороченим жакетом. Під кожен з образів Маша підібрала відповідне взуття.

"Отже, зібратися на дівич-вечір на два дні— це три дні зборів", - підписала своє фешн-відео ведуча.

На це можна дивитися вічно

Шикарна

Ахаха, як круто

Це геніально!

Ну красуня

Дуже красива. Класні луки

Вау-вау-вау! Богиня

Клас

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна прийняла участь в мережевому танцювальному флешмобі і підтримала реліз нового треку гурту MOZGI.