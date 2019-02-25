Молода мама Регіна Тодоренко блиснула розкішними ніжками в стильній міні-спідниці

Шанувальники Тодоренко підкреслили, що виглядає вона чудово
Регина Тодоренко после яркого события в своей жизни – рождения первенца Михаила (появился на свет в начале декабря 2018) весьма активно вновь "вливается" в будни шоу-биза. Известная ведущая взялась за съемки новых блогов и передач. К примеру, вышел второй сезон шоу "Мейкаперы" на телеканале "Пятница".
При этом Регина, которая ранее показала "домашнего" Топалова, все чаще постит различные снимки и видео на своей instagram-страничке, чем невероятно радует своих поклонников. Ведь на последних месяцах беременности Тодоренко все реже и реже "выходила в эфир", заставляя фоловеров переживать.
Так, недавно Регина опубликовала новое яркое фото, на котором позируем в стильном костюме. На Тодоренко – пиджак "с мужского плеча" (к слову, это мегатренд весны 2019). А также очень короткая мини-юбка насыщенного коричневого цвета. Образ дополняет красная блуза под горло. На ножках – еще один тренд этого сезона, а именно – массивные кроссовки.
Прическа — "мальвина" с пучком на макушке. А также макияж с акцентом на глаза и губы.
Стильная Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
И все же больше всего на фото внимание поклонников привлекли стройные ножки их любимицы. Многие отметили, что выглядит она шикарно.
Напомним, что до этого Тодоренко заинтриговала поклонников своими "наполеоновскими" планами на будущее.
Еще ранее Регина Тодоренко откровенно призналась в бьюти-недостатках. при этом телеведущая всячески пытается наверстать пробел в знаниях.