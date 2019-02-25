Молода мама Регіна Тодоренко блиснула розкішними ніжками в стильній міні-спідниці

Шанувальники Тодоренко підкреслили, що виглядає вона чудово

Регина Тодоренко после яркого события в своей жизни – рождения первенца Михаила (появился на свет в начале декабря 2018) весьма активно вновь "вливается" в будни шоу-биза. Известная ведущая взялась за съемки новых блогов и передач. К примеру, вышел второй сезон шоу "Мейкаперы" на телеканале "Пятница".

При этом Регина, которая ранее показала "домашнего" Топалова, все чаще постит различные снимки и видео на своей instagram-страничке, чем невероятно радует своих поклонников. Ведь на последних месяцах беременности Тодоренко все реже и реже "выходила в эфир", заставляя фоловеров переживать.

Так, недавно Регина опубликовала новое яркое фото, на котором позируем в стильном костюме. На Тодоренко – пиджак "с мужского плеча" (к слову, это мегатренд весны 2019). А также очень короткая мини-юбка насыщенного коричневого цвета. Образ дополняет красная блуза под горло. На ножках – еще один тренд этого сезона, а именно – массивные кроссовки.

Прическа — "мальвина" с пучком на макушке. А также макияж с акцентом на глаза и губы.

Стильная Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

И все же больше всего на фото внимание поклонников привлекли стройные ножки их любимицы. Многие отметили, что выглядит она шикарно.

"Ножки – агонь"

"Ноги потрясающие"

"Просто шикарная"

"Регина, отличный образ"

"Прекрасная Регина!"

"В такой отличной форме! Умничка!"

"Классная прическа"

"Умничка и красавица!"

"Шикарный мэйк"

Напомним, что до этого Тодоренко заинтриговала поклонников своими "наполеоновскими" планами на будущее.

Еще ранее Регина Тодоренко откровенно призналась в бьюти-недостатках. при этом телеведущая всячески пытается наверстать пробел в знаниях.