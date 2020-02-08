Модний майстер-клас: Ольга Фреймут навчила правильно носити клатч

Ольга Фреймут давно завоювала звання одної з самих стильнх і елегантних представниць українського бомонду. Її вишукані вбрання і манери викликають захоплення у численних шанувальників. До того ж, ведуча також є видавцем і автором книги з етикету, де вчить хорошим манерами поведінки. До речі, нещодавно теледіва також випустила ще одне друковане видання, на обкладинці якого вперше з'явилися її дочка Євдокія. Книга присвячена вихованню малюків і написана у співавторстві з лікарем-педіатром. Також Ольга з задоволенням ділиться з шанувальниками в Instagram короткими роликами з уроками етикету.

Так, ведуча вирішила показати, як правильно носити клатч. В кадрі Ольга позувала в елегантному і стриманому білому костюмі з набивним малюнком і спідницею-міді. Ансамбль вона доповнила бежевими балетками, а в руках теледіви можна побачити акуратний клатч в тон взуття.

"Як правильно тримати клатч? Під пахвою? - Ні, це ж не градусник. Клатч тримаємо внизу в одній, або двома руками", - пояснила Ольга.

Раніше ведуча показала, як правильно брати чашку з чаєм і кавою. На власному прикладі вона познайомила з правилами етикету за столом. Теледіва розмістилася в просторій вітальні. На ній – білосніжна блузка з рюшами в області горловини. На столі – дві чашки: із чаєм та кавою, а також витончений металевий чайний сервіз у вінтажному стилі.

"Як тримати чашку з кавою, а як з чаєм? Філіжанку з чаєм тримаємо за вушко, пальці вздовж вушка. Кавову - це стосується й високих горнят - тримаємо так, як на відео", - написала вона під роликом.

Раніше Олга Фреймут зворушила милим чорно-білим фото з донечкою. Шанувальники ведучоъ вважають, що дівчинка схожа на маму.