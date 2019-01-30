"Містер лоб": Ігоря Ласточкіна розкритикували за невдалу стрижку

Комік став мішенню для насмішок в соціальних мережах

Шоумен Игорь Ласточкин, который недавно показал, как с семьей проводит зимние каникулы в Израиле, опубликовал короткое видео, чтобы поделится с подписчиками результатами посещения барбешопа.

Видео: (instagram.com/lastochkin_igor)

Однако, фолловеры комика не оценили модную стрижку и раскритиковали новый образ звезды. Подписчики заметили, что срижка сделана не аккуратно, а слишком открытый лоб совсем не идет юмористу.

Скриншот: Комментарии под постом Игоря Ласточкина (instagram.com/lastochkin_igor)

"Зачем так сильно открыли лоб? Стрижка- стрижкой, но персонализировать надо!"

"Стрига норм, не совсем подходит - это да, но реально стильно смотрится) Игорь теперь на стиле, хипстер"

"Некрасиво"

"Че то как то не очень"

"Здравствуйте, мистер лоб"

"Это капец"

"Ужасно"

"найн!"

"Поздравляю!!!(((Одесситы там не стригутся...- там стригут собак... и вообще там грязь"

"Ужас"

"Аааа что жена сказала? Не очень"

"Мммм нее. Не идет....(((("

"А чего челка начинается с середины головы????))"

"и даже очень не очень !!!"

"Бооооже, что они сделали"

"С этой стрижкой ты как Ивасык Телесык. Как по мне, то не очень"

"Игорь ты повернулся и я увидел косяк", - раскритиковали новый образ Игоря его подписчики.

Напомним, недавно британский комик спарадировал очень откровенный снимок Дженнифер Лопес. Мужчина, как и Джей Ло обнажился на камеру, прикрыв тело только лишь отрезком материи, сделал макияж и надел светлый парик.

А Александр Педан комично повторил самую известную сцену из кинофильма "Ирония судьбы".