"Містер лоб": Ігоря Ласточкіна розкритикували за невдалу стрижку

Комік став мішенню для насмішок в соціальних мережах
Шоумен Игорь Ласточкин, который недавно показал, как с семьей проводит зимние каникулы в Израиле, опубликовал короткое видео, чтобы поделится с подписчиками результатами посещения барбешопа.
Видео: (instagram.com/lastochkin_igor)
Однако, фолловеры комика не оценили модную стрижку и раскритиковали новый образ звезды. Подписчики заметили, что срижка сделана не аккуратно, а слишком открытый лоб совсем не идет юмористу.
Скриншот: Комментарии под постом Игоря Ласточкина (instagram.com/lastochkin_igor)
"Зачем так сильно открыли лоб? Стрижка- стрижкой, но персонализировать надо!"
"Стрига норм, не совсем подходит - это да, но реально стильно смотрится) Игорь теперь на стиле, хипстер"
"Некрасиво"
"Че то как то не очень"
"Здравствуйте, мистер лоб"
"Это капец"
"Ужасно"
"найн!"
"Поздравляю!!!(((Одесситы там не стригутся...- там стригут собак... и вообще там грязь"
"Ужас"
"Аааа что жена сказала? Не очень"
"Мммм нее. Не идет....(((("
"А чего челка начинается с середины головы????))"
"и даже очень не очень !!!"
"Бооооже, что они сделали"
"С этой стрижкой ты как Ивасык Телесык. Как по мне, то не очень"
"Игорь ты повернулся и я увидел косяк", - раскритиковали новый образ Игоря его подписчики.
Напомним, недавно британский комик спарадировал очень откровенный снимок Дженнифер Лопес. Мужчина, как и Джей Ло обнажился на камеру, прикрыв тело только лишь отрезком материи, сделал макияж и надел светлый парик.
А Александр Педан комично повторил самую известную сцену из кинофильма "Ирония судьбы".