"Метаморфози": DAFNA MAY випустили атмосферний кампейн нової колекції

За словами дизайнера, ця колекція - про перевтілення

Украинский бренд Dafna May представил кампейн своей будущей коллекции осень-зима 19/20 под названием METАMORPHOSIS - о перевоплощении современной девушки в ту роль, которая она выбирает себе сама.

Его лицом стала украинская модель Алена Османова, а фотографом выступил Дмитрий Гончаров



Фото: (пресс-служба DAFNA MAY)

Съемки проходили в Театре на Подоле - театральная атмосфера еще больше подчеркнула главную идею коллекции.

"Метаморфозы" - это коллекция о перевоплощении, о множестве ролей, которые современная женщина играет в этом мире. Мы хотим быть всегда разными, каждый наш день – это маленький спектакль, и я уверена, моя новая коллекция поможет девушкам сыграть любую роль", - говорит Дафна Майберг.

Фото: (пресс-служба DAFNA MAY)

Отметим, что в самой коллекции идея трансформации выражена с помощью сбалансированного набора комплементарных между собой вещей. Это полноценный сезонный гардероб, который выигрышно смотрится и утром, и вечером.

Фото: (пресс-служба DAFNA MAY)

Показ новой коллекции Dafna May состоится в рамках Ukrainian Fashion Week в ближайшее воскресенье, 3 февраля.

Фото: (пресс-служба DAFNA MAY)

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