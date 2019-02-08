Меган Маркл вийшла у світ в елегантному чорно-білому вбранні від Givenchy

Герцогиня виглядала спокійною і з посмішкою спілкувалась з військовослужбовцями

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая уже в конце апреля впервые станет мамой, вышла в свет вместе с мужем и очаровала элегантным черно-белым образом. 37-летняя герцогиня и 34-летний принц стали гостями ежегодной премии Endeavour Fund Awards в Лондоне. Это благотворительное мероприятие, на котором чествуют британских военнослужащих, получивших ранения во время несения службы и тем не менее достигших успехов в спорте.

Беременная Маркл вновь подчеркнула внушительный живот облегающим силуэтом наряда - она выбрала для появления на публике белую блузку и черную юбку-макси с разрезом на бедре из коллекции Givenchy.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня дополнила стильный образ лодочками своей любимой марки Aquazzura с золотыми деталями, атласным клатчем Givenchy и серьгами Vanessa Tugendhaft. Волосы Маркл собрала в красивый пучок.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Отметим, что в прошлом году герцог и герцогиня Сассекские также посещали эту церемонию, еще в статусе жениха и невесты. Тогда Меган также выбрала для мероприятия черно-белую гамму.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Ранее близкие друзья герцогини сообщили, что та переживает непростой период из-за конфликта с отцом и негативных комментариев от хейтеров в соцсетях.

Напомним, ранее беременная Меган Маркл очаровала нежным образом во время визита в театр.

Мы также писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри планируют покинуть Кенсингтонский дворец уже в ближайшее время, ведь ремонт в их новом коттедже Фрогомор-хауз почти закончен.

Кстати. герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила ярким весенним образом во время визита в начальную школу в Лондоне.

Видео: (РБК-Украина)