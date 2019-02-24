Меган Маркл в розкішній червоній сукні прилетіла в Марокко

Герцог і герцогиня Сассекські проведуть в Марокко три дні

После "тайного" визита в Нью-Йорк, где беременная Меган Маркл встретилась с друзьями и устроила вечеринку в честь своего будущего малыша, герцогиня Сассекская вернулась к рабочим обязанностям и совершила последний официальный визит перед рождением ребенка. Вместе с мужем принцем Гарри она прибыла в Марокко. Фотографии были опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Герцог и герцогиня Сассекские проведут в африканской стране ряд встреч до понедельника, а затем устроят себе короткий романтический отдых и вернутся в Лондон во вторник.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

37-летняя Маркл, которая находится на седьмом месяце беременности, впервые выбрала для выхода в свет наряд, не подчеркивающий ее округлившийся живот. Она прибыла в Касабланку в красном платье Valentino свободного A-силуэта и с бежевой сумкой этого же бренда, а также нюдовых лодочках Gianvito Rossi. Считается, что Меган выбрала красный цвет не случайно, поскольку он символизирует государственный флаг Марокко.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

В аэропорту их встречали британский посол Томас Рейлли и его супруга Аликс, а также почетная гвардия. А во дворце в Рабате монаршие особы встретились с наследным принцем Марокко Мулай Хасаном.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Поездка посвящена обсуждению таких вопросов, как расширение прав женщин, образование для девочек и поощрение социального предпринимательства.

Стоит отметить, что их визит совпал с волнениями в разных регионах страны - учителя организовали акции протеста, требуя повышения зарплаты. Поэтому служба безопасности усилила меры предосторожности и попросила супругов не появляться на улице и не общаться с местными жителями.

Напомним, ранее папарации "засекли" Маркл в Нью-Йорке по дороге в аэропорт. Герцогиня Сассекская удивила неожиданно простым образом в легинсах и толстовке.

А в сети тем временем двойник Меган Маркл грозит стать популярнее герцогини. У девушки по имени Сара Мланга есть свой "принц Гарри" и звездные "племянники".

Видео: (РБК-Украина)