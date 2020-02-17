Меган Маркл з'явилася в балетках з пластику за $145 і сумкою з океанічного сміття

Шанувальники Меган Маркл і принца Гаррі нарешті отримали хоч якусь свіжу і достовірну інформацію про своїх улюбленців. Як відомо, після переїзду до Канади на початку січня пара взагалі не з'являлася на публіці. Лише 14 січня Меган відвідала жіночий кризовий центр благодійної організації Justice For Girls у Ванкувері. До речі, в знак поваги співробітники центру піднесли дружині принца Гаррі дорогий подарунок - золоту підвіску з кулоном у вигляді китового хвоста з діаманта у 18 карат! Спочатку Меган не хотіла приймати такий дорогий сюрприз, і все ж її вмовили.

З тих пір в мережі більше не з'являлися фото ны Меган, ні Гаррі. Крім того, шанувальники монаршої родини нарешті змогли роздобути фото, на яких герцог і герцогиня Сассекські зображені разом. А ось 9-місячного Арчі подружжя залишили вдома з нянею.

На вихідних Меган і Гаррі були помічені в канадському аеропорту Вікторія. Подружжя якраз виходили з літака, коли їх папараці підловили. І до речі, герцоги Сассекські скористалися послугами звичайного пасажирського літака. До цього вони переміщалися по країні на приватному лайнері. Однак одразу ж наразилися на критику відповідальних громадян, які звинуватили Маркл і Гаррі в забрудненні навколишнього середовища. Схоже, що Меган вирішила "реабілітуватися".

Меган Маркл і принц Гаррі в аеропорту Вікторія (скріншоти поста: instagram.com/hrhofsussex)

Модні ЗМІ відразу ж почали розглядати образ Кейт Міддлтон. Для поїздки дружина принца Гарр вибрала звичайний повсякденний кежуал-образ. У чорні джинси заправлена смугаста сорочка. На плечі накинутий зручний чорний кардиган. В руках у ділової мами також був ноутбук в чорному шкіряному чохлі.

Гаррі був одягнений ще простіше - сині джинси, сірий светр, кепка і кросівки.

Скріншоти поста: instagram.com/hrhofsussex

Окремої уваги заслуговують деталі аутфіта Меган. Так, на ніжках Меган красувалися зручні балетки Rothy's. Зроблене таке взуття з перероблених пластикових пляшок. Як зазначає бренд, вони використовували вже близько 40 мільйонів використаних пластикових пляшок, щоб врятувати планету. Балетки, які вибрала Маркл, обійдуться в $145.

Балетки Rothy's з переробленого пластику

Ще один еко-аксесуар, який обрала Меган - спортивна сумка Prada Re-Nylon, яка створена з переробленого океанського сміття.Вартість такої обновки становить в середньому 1 500 €.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл показала "занадто неформальне" відео, яке їй забороняли публікувати раніше.