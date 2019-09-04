"Маша-очароваша": стильна Єфросиніна на велосипеді поїхала за сонцем

Єфросиніна продемонструвала стильний образ в комбінезоні
Маша Єфросиніна нарешті "вийшла на зв'язок" після тривалої перерви. Зазначимо, що на минулих вихідних, 31 серпня телеведуча організувала свій щорічний благодійний фестиваль "Charity Weekend". А до цього Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з річницею! Після насичених днів підготовки і самого дня фестивалю Єфросиніна, схоже, вирішила і відпочити. Після чого поставила на паузу своє "життя у соцмережах".
І ось, Єфросиніна поділилася черговим стильним натхненням. На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча і блогер опублікувала яскраве фото, на якому позує в ультратрендовом вбранні - комбінезоні з насиченого синього деніму. Комбінезон декорований воланами на плечах. Ще одна родзинка - штани-кльош. Стильний образ ведучої доповнюють яскраві аксесуари. Приміром, сумка-шопер з ім'ям "Маша" латинськими літерами. Босоніжки на стійкому каблуці, а також масивні сонцезахисні окуляри з двокольоровою оправою.
Ще одна примітна деталь фото - в кадрі Єфросиніна позує на блакитному круїзному велосипеді.
"За сонцем..." - коротко підписала нове фото Маша. Телеведуча має на увазі, що сьогодні, 4 вересня, в Києві похмура погода з дощами.
Стильно Маша Єфросиніна на велосипеді (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники Маші тут же взялися коментувати її новий знімок:
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina
До речі, раніше Маша вже публікувала фото в даному образі. Зроблені кадри були в рамках чергової модної фотосесії для одного з глянців.
Стильно Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відверто розповіла про поставлений їй діагноз безпліддя! Лікарі заявили Маші, що вона підірвала своє здоров'я численними дієтами, на яких сиділа в гонитві за бездоганним тілом, і не зможе мати дітей.