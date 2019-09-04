"Маша-очароваша": стильна Єфросиніна на велосипеді поїхала за сонцем

Маша Єфросиніна нарешті "вийшла на зв'язок" після тривалої перерви. Зазначимо, що на минулих вихідних, 31 серпня телеведуча організувала свій щорічний благодійний фестиваль "Charity Weekend". А до цього Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з річницею! Після насичених днів підготовки і самого дня фестивалю Єфросиніна, схоже, вирішила і відпочити. Після чого поставила на паузу своє "життя у соцмережах".

І ось, Єфросиніна поділилася черговим стильним натхненням. На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча і блогер опублікувала яскраве фото, на якому позує в ультратрендовом вбранні - комбінезоні з насиченого синього деніму. Комбінезон декорований воланами на плечах. Ще одна родзинка - штани-кльош. Стильний образ ведучої доповнюють яскраві аксесуари. Приміром, сумка-шопер з ім'ям "Маша" латинськими літерами. Босоніжки на стійкому каблуці, а також масивні сонцезахисні окуляри з двокольоровою оправою.

Ще одна примітна деталь фото - в кадрі Єфросиніна позує на блакитному круїзному велосипеді.

"За сонцем..." - коротко підписала нове фото Маша. Телеведуча має на увазі, що сьогодні, 4 вересня, в Києві похмура погода з дощами.

Стильно Маша Єфросиніна на велосипеді (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші тут же взялися коментувати її новий знімок:

"Фото гарне, але у таких штанях на велосипеді Маша доїде не далеко)"

"Стильно"

"Яка ви гарненька"

"Маша крута"

"На маму дуже схожі на цьому фото"

"Суперська!"

"Так-такк "Маша-очароваша", привези сонечко назад"

“В комбезе і на підборах? Круто"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

До речі, раніше Маша вже публікувала фото в даному образі. Зроблені кадри були в рамках чергової модної фотосесії для одного з глянців.

Стильно Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відверто розповіла про поставлений їй діагноз безпліддя! Лікарі заявили Маші, що вона підірвала своє здоров'я численними дієтами, на яких сиділа в гонитві за бездоганним тілом, і не зможе мати дітей.