Мамина модниця: Кайлі Дженнер захопила мережу стильним образом 2-річної доньки

Бізнесвумен, Instagram-зірка і одна з наймолодших мільярдерок світу, 22-річна Кайлі Дженнер, поїхала відпочити. Кайлі щедро ділиться знімками з поїздки, коли справа стосується її і її луків. А ось 2-річну дочку Стормі, яка супроводжує маму практично всюди, показувати не поспішає. Але, мабуть, цього разу вона прислухалася до прохання фанів показати дівчинку і продемонструвала новий знімок дочки. На фото крихітка повернена до камери спиною.

Стормі вся в маму (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі одягла дитину в білий костюм, що складається з топа і штанів. А на завершення лука маленькій модниці підібрали сумочку Louis Vuitton. Окремої уваги заслуговує зачіска Стормі. Стильний тугий пучок на потилиці, перев'язаний гумкою в тон сумці, став кращим доповненням аутфіта. «Дитинко, ти найкрутіша людина», – підписала знімок Кайлі.

Кайлі обожнює доньку (фото: instagram.com/kyliejenner)

Шанувальники оцінили як зачіску малятка, так і її вбрання. Білий одяг ідеально підкреслив смагляву шкіру дівчинки. «Коли тобі всього 2, а у тебе вже є все, про що можна тільки мріяти...», «Рости такою ж красивою, як і матуся», «Кайлі, вона в тебе справжня принцеса», «А де ж ваш татко?», – не вгамовуються фолловери під фото знаменитості.

Нагадаємо, раніше Кайлі продемонструвала новий образ, який склали платье-хустка з пікантними розрізами і трендові аксесуари. Вбрання вигідно підкреслило видатні форми знаменитості, збентеживши багатомільйонну армію її фанатів.