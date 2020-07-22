Мамина міні-копія: Дженніфер Лопес зворушила мережу рідкісним фото 12-річної дочки

Дженніфер Лопес обожнює свою сім'ю. На її сторінці можна знайти безліч знімків з коханим чоловіком, своїми дітьми від першого шлюбу, а також дочками чоловіка від його попередніх стосунків. Такі сімейні знімки шанувальники обожнюють не менше, ніж стильні вбрання самої королеви поп-сцени. Цього разу зірка вирішила показати фото улюбленої доньки – 12-річної Емми, яка з віком стає все більше схожою на свою популярну маму.

Емму фолловери вважають схожою на маму (фото: instagram.com/jlo)

На знімку дівчинка позує на тлі зеленої галявини і дерев, примірявши просте підліткове вбрання. Вона одягла вільні шорти, футболку, а зверху – худі з принтом. Боса, з волоссям, зібраним на маківці, вона виглядає неймовірно чарівно. «Літній блиск», – написала любляча мама поруч з кадром. А шанувальники почали захоплюватися, називаючи дівчинку міні-копією самої Дженніфер. «Вона найкрасивіша дівчинка», «Яка красуня», «Вона така гарненька», «Кучерики Емми такі милі», «У неї твоя усмішка», «Вона красива, як і її мама», – пишуть вони.

Пізніше Дженніфер додала і свій черговий стильний образ. Цього разу діва, яка днями відзначить 51-річчя, приміряла незвичайне чорно-біле вбрання. Чорні брюки з високою посадкою, топ на тонких бретелях з пишним бантом на грудях, а також кепі – його головні складові. У відео, яке додала Лопес, вона продемонструвала своє розкішне тіло і відмінний настрій. «О боже, що за аутфіт», – не перестають захоплюватися фолловери знаменитості.

Новий образ зірки (відео: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, раніше Лопес показала образ в сірому джемпері, який також підкорив мережу. Зірка обожнює міняти вбрання під настрій. І треба віддати їй належне: як спортивні і прості домашні, так і розкішні вечірні речі на ній виглядають чудово!