Мама трьох дітей: Кейт Міддлтон в облягаючих штанях підкорила ідеально стрункими ніжками

Новини про Кейт Міддлтон і принца Гаррі помітно померкли на тлі довгоочікуваного приїзд у Великобританію Меган Маркл і принца Гаррі. Нагадаємо, що скандальні герцоги Сассекські вперше з моменту зречення від королівських обов'язків (8 січня) офіційно з'явилися на публіці разом. А Меган Маркл і зовсім вперше прилетіла до Великобританії після "Мегзіта". Їх поява на церемонії Endeavour Fund Awards-2020 в Лондоні стало сенсацією.

Тим часом 5 березня завершився триденний офіційний візит герцогів Кембриджських в Ірландії. Більшу частину заходів Кетрін і Вільям відвідали в Дубліні. За ці три дні подружжя встигли відвідати безліч зустрічей і заходів. А Мідлтон — змінити серію стильних образів, переважно в зелених тонах (колірний символ Ірландії). Зазвичай перед камерами дружина принца Вільяма з'являлася в суворих пальто і вишуканих сукнях. Від уваги модних ЗМІ ледь не вислизнув спортивний образ герцогині.

5 березня, в завершальний день ірландської подорожі Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Гельську атлетичну асоціацію (Gaelic Athletic Association) з штаб-квартирою в Дубліні. Це ірландська міжнародна громадська організація, діюча у сфері культури та спорту, яка залучає портсменів-любителів. Вона займається розвитком і просуванням гаельських ігор — херлінг, камогі, гельський футбол, гельський гандбол і раундерс — і ірландської культури. GAA має понад 2200 клубів у всіх 32 графствах Ірландії.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кожне літо міжрайонні чемпіонати Ірландії з херлингу і футболу привертають увагу ірландської громадськості. Близько 1,5 мільйонів чоловік відвідують чемпіонати GAA з травня по вересень.

На тренувальній базі спортсменів Кетрін і Вільяму випала можливість спробувати свої сили в незвичному виді спорту — херлінг. Це командний вид спорту кельтського походження, відноситься до гельськиї ігор. В херлінг грають дерев'яними ключками і м'ячем.

Юні учні спортивного клубу почали ділитися майстерністю з почесними гостями. У герцогів все виходило не з першого разу, проте вони швидко освоїли цю гру. Судячи з численних фото, Кетрін і Вільям отримали колосальне задоволення від цього візиту. Немов діти, вони бігали з іншими по полю, грали м'ячами і незвичайними битами. Міддлтон взагалі було не зупинити. Як любителька будь-якої спортивної активності, дружина принца Вільяма не приховує, що обожнює такі виїзди.

Кейт Міддлтон в джемпері від Really Wild Clothing і штанях Zara (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Під час спортивної поїздки Міддлтон продемонструвала також яскравий образ для тренувань на відкритому повітря. При цьому тренувань в прохолодну погоду!

Розкішні сукні та елегантні човники Кетрін "проміняла" на зручний спортивний аутфіт. Який зайвий раз підкреслив ідеальні спортивні форми матері трьох дітей!

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кетрін бігала по полю в яскравому джемпері оранжевого відтінку від Really Wild Clothing. Доповнюють спортивний образ зручні облягаючі чорні штани від Zara. На ніжках — кросівки Swety Betty x New Balance. Навіть про аксесуари герцогиня подбала, надівши сережки від Daniella Draper. Волосся Кетрін розпустила. Навіть на спортивному полі герцогиня Кембриджська повинна бути на піку форми і стилю.

А ось принц Вільям був менш вимогливий до одягу. Герцог Кембриджський з'явився на публіці в простих чорних джинсах, блакитній сорочці і жилетці. Замість піджака — чорна стьобана куртка. На ногах — також зручні кросівки.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон в сукні з незвичним принтом зробила фігуру вище і стрункіше.