Лісова мавка: Лілія Ребрик в повітряному платті-вишиванці за 1000 євро заворожила магнетизмом

Ведуча показала чарівну фотосесію від дочки
Лілія Ребрик не залишає шанувальників без цікавого контенту ні на день – вона регулярно поповнює Instagram свіжими фото: то позує в новому образі і вбранні, то показує, як проводить час із чоловіком і дітьми або ділиться своїми рабочими луками з прямих ефірів. Вихідні теледіва традиційно присвячує сім'ю. Так, старша донька ведучої стала її персональним фотографом і влаштувала мамі казковий фотосет в лісі.
Лілія позувала в променях сонячного світла на лоні природи в червоному платті з ручною вишивкою шовковими нитками і довгими рукавами на манжетах від бренду Maison d'AngelAnn, вартістю 1005 євро.
Скріншот: maisonangelann.com
Автором заворожливих знімків стала донька ведучої Діана. "Очима доньки... Моя Діана робить мені розкішні фото", - підписала кадр в образі лісової німфи Лілія. У сторіз вона показала більше фото в яскравому напівпрозорому літньому вбранні.
Лілія Ребрик в казковому платті влаштувала фотосесію в лісі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники порівняли ведучу з лісовою мавкою – світлою, прекрасною і спокусливою одночасно.
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Крім того, Лілія показала, як проводить дозвілля на дачі з рідними. Вона повеселилася в басейні з доньками й чоловіком, а також сестрою Юліанною Тодорюк. Не обійшлося і без кадрів в купальнику і романтичних знімків в обнімку з коханим.
Лілія Ребрик з сім'єю повеселилася в басейні в жаркий день (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зворушила щирим зізнанням про себе.
Автор: Lite