Леді в білому: Олена Зеленська вразила елегантним образом на День Незалежності

Дружина президента України Олена Зеленська, яка разом з чоловіком багато подорожує, захопила елегантним і стриманим образом у світлих тонах. 24 серпня перша леді супроводжувала чоловіка на урочистих заходах на честь Дня Незалежності України, які відбулися в ценрі Києва. Зазначимо, що в цьому році замість традиційного параду відбулася Хода Гідності.

Для святкового виходу в світ Зеленська вибрала жіночний наряд - приталену сукню-міді білого кольору з поясом на талії і класичні сірі туфлі-човники.

Фото: Володимир і Олена Зеленские в День Незалежності України (instagram.com/zelenskiy_official)

Доповнили образ розпущене волосся, макіяж в нюдових тонах і прикраса у вигляді жовто-блакитної стрічки на грудях.

Фото: Володимир і Олена Зеленские в День Незалежності України (instagram.com/zelenska_fan)

Зазначимо, що білий колір був вибраний невипадково - він був домінуючим на святі в цьому році, символізуючи чистоту і надію.

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Фото: Володимир і Олена Зеленские в День Незалежності України (instagram.com/zecoffee)

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська підірвала мережу новим стильним образом від українського дизайнера Dafna May. Для прогулянки з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньяху перша леді України обрала біле класичне плаття-пальто в підлогу з відкладним коміром, рукавами-ліхтариками і поясом на талії.

До речі, перша леді України Олена Зеленська показала, як носити "колір перемоги" - червоний, вразивши стильним вбранням. Разом зі своїм чоловіком Олена Зеленська відвідала олімпійську базу "Конча-Заспа", де відбулася церемонія нагородження українських спортсменів, які здобули перемогу на Європейських іграх-2019.