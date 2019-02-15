В латексі і полуничках: Джіджі Хадід на сторінках американського Vogue (фото)

В кожному з образів Джіджі — сама жіночність

Именитая супермодель Джиджи Хадид появится в свежем выпуске всемирно известного глянца Vogue (США). При этом яркие образы, подобранные для 23-летней Джиджи, навеяны духом "бохо-стиль". Интересно, что стиль бохо был особенно популярен летом 2017 года. Но, как говорят, мода циклична.

И хотя полистать свежий выпуск можно будет лишь в марте, но уже сейчас опубликованы фото самых ярких образов.

Джиджи позирует в нарядах от известных кутюрье. В образах преобладают струящие материалы, очень женственные элементы. Обратите внимание, что на стиле этой весной и летом будут крупные флористические принты. Особенно интересен выбор обуви для фотосъемки — оригинального кроя вьетнамки и босоножки.

Автором фото выступил Carlos Nazario, которому впервые удалось посотрудничать с Vogue.

Джиджи Хадид в летнем сарафане в клубничках и латексном черном комбинезон Gucci (фото: instagram.com/gigihadid)

На Джиджи: узорное платье Givenchy в комбинации с топом Stella Mccartney и вьетнамки Jil Sander (фото: instagram.com/gigihadid)

Великолепное бохо-платье Carolina Herrera и сумка Michael Kors (фото: instagram.com/gigihadid)

На Джиджи: цветастый комбинезон и свободные штаны Chloé (фото: instagram.com/gigihadid)

Напомним, на Неделе моды в Нью-Йорке MARC JACOBS представил сказочную коллекцию сень-зима 2019, которая была также пронизана подчеркнутой женственностью. Во многих образах прослеживались массивыне цветочные принты.

Отметим, что не так давно Джиджи уже хвасталась глянцевой съемкой. Супермодель выступила в роли страстного авиатора для страничек другого глянца — ELLE (март).

А до этого парящая над землей Белла Хадид показала новинки Michael Kors, которые хочет каждая.