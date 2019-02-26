Крила метелика: 49-річна Дженніфер Лопес на вечірці Оскар 2019 затьмарила красою

Сукня від Zuhair Murad вигідно підкреслила фігуру 49-річної Джей Ло

Оскар 2019 завершился в Лос-Анджелесе яркой и гламурной вечеринкой, организованной популярным журналом Vanity Fair. Отметим, что вечеринка Vanity Fair Oscars Party — не менее важное мероприятие, нежели сама церемония Оскар 2019. Временами, это даже более ожидаемое мероприятие.

При этом звездные кинодивы одинаково скрупулезно готовятся как к красной дорожке Оскара, так и глянцевой афтер-пати. Так, актрисы, певицы и модели готовят сразу два наряда. Интересно, что для вечеринки Vanity Fair чем откровеннее наряд, тем лучше.

И многие звезды следуют этом правилу. Одной из безоговорочных звезд красной дорожки Оскар 2019 и Vanity Fair Oscars Party стала всемирно известная Дженнифер Лопес. 49-летняя исполнительница и актриса восхитила модных критиков дважды.

Дженнифер Лопес в нарядах для церемонии Оскар 2019: для красной дорожки и вечеринки (фото: instagram.com/jlo)

Для красной дорожки церемонии Оскар 2019 Джей Ло выбрала поистине блистательный наряд — восхитительное платье от Tom Ford, декорированное сотнями зеркальных осколков. Кстати, на дорожку под "прицел" папарацци Дженнифер вышла под руку со своими возлюбленным Алексом Родригесом. Спортсмен также отдал предпочтение костюму от Tom Ford. К слову, ранее Джей Ло и Алекс Родригес опубликовали видео с подготовки к красной дорожке Оскар 2019.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/vanityfair)

А для вечеринке Vanity Fair Дженнифер выбрала не менее головокружительное платье от Zuhair Murad. Этот великолепный fashion-шедевр напоминает крылья бабочки с перламутровыми переливами насыщенного синего, серебристого и черного. Поистине великолепно!

Свой идеальный образ Джей Ло дополнила черным клатчем и открытыми синими босоножками. Прическа уже несколько отличается — игривые локоны вместо гладкой укладки.

Напомним, ранее мы подбирали самые удачные наряды церемонии Оскар 2019.

В противовес им — самые неудачные выходы красной дорожки.