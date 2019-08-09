"Крута": Джамала здивувала стильним бунтарським луком

Джамала, як і багато інших українських селебрітіс, також намагається якомога частіше балувати шанувальниками різними стильними образами. При цьому слід зазначити, що у співачки є свій відмітний стиль. Українська співачка віддає перевагу оригінальним кроям, не боїться приміряти об'ємні і асиметричні вбрання. А для повсякденних виходів Джамала підбирає більш розслаблені і комфортні образи. Але не без "родзинки".

Так, українська виконавиця часто віддає перевагу "бунтарському" стилю. Не став винятком і її нещодавній вихід, у якому вона сходила на прем'єру фільму "Смерть і життя Джона Ф. Донована".

На своїй сторінці в мережі instagram Джамала опублікувала декілька нових фото, на яких позує в "розслабленому" образі. На співачці - чорні джинси з прорізами на колінах. Образ доповнює така ж чорна джинсова куртка, недбало накинута на плечі. А також червоно-чорна картата сорочка-топ. На ногах - зручні чорні кросівки з масивної п'ятою.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

“Особисто для мене мода - це захоплення і певна гра. Сьогодні я можу надіти кросівки, спортивні штани і білу футболку. А завтра, виходячи на сцену, одягну блискучі наряди і підбори. В обох історіях, я відчуваю себе абсолютно гармонійно. Головне не залежати від модного одягу, не ганятися за брендами і не приймати всі сліпо з вітрини", - писала якось Джамала.

До речі, фото цього образу Джамала показувала раніше - в день презентації фільму, 6 серпня. Тоді знімки з'явилися у неї в розділі сторіз. Однак саме зараз співачка захотіла опублікувати одне з фото.

При цьому співачка також звернулася до шанувальників:

“Нарешті п'ятниця! Ну що, у кого які плани на вихідні і взагалі, чи плануєте свій відпочинок? Можливо, хтось збирається на концерт #connanmockasin в Києві?" - уточнює Джамала.

Шанувальники співачки також поспішили прокоментувати її нове фото:

"Крутий look!"

"Файна пані"

"Ніяких планів немає, плани тільки відпочивати)) Вдалих вам вихідних, пташка"

"Красуня"

"Яке гарне фото"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Також пропонуємо поглянути на кілька інших "бунтарських" образів Джамали, в яких вона з'являлася до цього.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала відверто зізналася, що саме їй слід було б почати робити раніше. Співачка поділилася з шанувальниками потужною мотивацією. Особливо надихнувши тих, хто тільки починає свій творчий шлях.

Також до цього Джамала потішила мережу новим відео з сином Еміром-Рахманом. Співачка зазначила, що її синок першою вивчив пісню іншої української виконавиці. Через що Джамала трохи ревнує!