Хто крутіший? Леся Нікітюк влаштувала "битву образів" з Кухар та Джамалою

Леся Нікітюк ініціювала створення "власної" марки одягу під назвою "сама шила". Все почалося з маминого плаття, яке більше 30-ти років припадало пилом у шафі. Цього літа підприємлива Леді Ле вирішила перешити наряд, який виявився трендовим, і дати йому друге життя. Шоувумен зізнається, що створює або переробляє одяг не сама, а завдяки костюмерам і своєму другові, стилісту Юрію, з яким вони вигадують нові образи, а потім сміливо втілюють їх у життя. Леся говорить, що в умовах обмеженого бюджету таким чином можна отримати наряд не гірше, ніж брендові речі! Так, Леді Ле вирішила влаштувати в сторіз Instagram “битву образів", а в якості конкуренток вибрала Катерину Кухар і Джамалу.

Варто зазначити, що телеведуча і прима-балерина дійсно відображені в однакових "голих" сукнях. Чорне прозоре вбрання, декороване чорними великими пайєтками, підкреслило стрункі фігури зірок.

Фото: Леся Нікітюк і Катерина Кухар (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, в цьому платті Катерина з'явилася під час півфіналу шоу Танці з зірками 2019. Його автором стала художник по костюмах, модельєр, яка працювала не над одним ообразом учасників самого танцювального проекту країни.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На другому колажі Леся "змагається" з Джамалою. Ведуча вбралася в напівпрозору сукню тілесного кольору з паєтками, що в точності повторює вигини її стрункої фігури, пікантний розріз акцентує увагу на довгих струнких ніжках.

Фото: Леся Нікітюк і Джамала (instagram.com/lesia_nikituk)

Джамала ж вибрала ніжно-рожевий блискучий ансамбль, який складається з штанів та сорочки-туніки з відкритими плечима.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники Лесі змогли проголосувати за вподобаний образ і вибрати того, хто, на їх думку, виглядає більш виграшно.

Раніше Леся Нікітюк показала себе з макіяжем і без, а також попросила прихильників написати, в якому амплуа вона їм імпонує більше.