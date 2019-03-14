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Ну красуня ж: Маша Єфросиніна похвалилася брендовими обновками (відео)

Lite » Мода 14.03.2019 - 09:52
Ну красуня ж: Маша Єфросиніна похвалилася брендовими обновками (відео)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Найбільше Єфросиніній сподобалися її нові сережки

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше "сверкнула" нескінченними ногами, відвідала першу в Україні виставку легендарного французького будинку моди Chloé, яка офіційно відкривається з 15 березня у Національному художньому музеї в Києві. На виставці представлені архівні сукні 1970-2000 років. Експозиція покликана не тільки ближче познайомити відвідувачів з історією всесвітньо відомого бренду, але також поетапно показати його внесок у розвиток модної індустрії.

Серед перших відвідувачів довгоочікуваної виставки Chloé була також і Маша Єфросиніна, відома своїм вишуканим почуттям смаку і стилю. Безумовно, на відкриття такої важливої експозиції телеведуча підібрала не менш вишуканий образ. Звичайно ж, віддавши перевагу нарядам Chloé.

На Маші – елегантні штани і жилет насиченого коричневого кольору. Штани – злегка кльош. Також Єфросиніна вибрала романтичну блузу кольору слонової кістки з довгими рукавами і коміром-бантиком. Блуза декорована легкими оброками.

Маша Єфросиніна

Елегантна Маша Єфросиніна

Також свій образ Маша доповнила відкритими чорними босоніжками на високому каблуці.

Але, мабуть, сама головна родзинка образу – масивні сережки під золото з оригінальним ажурним візерунком. Маша навіть опублікувала коротке відео, на якому ближче демонструє новинку.

"Люблю свої сережки Chloé", - підписала відео Єфросиніна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники Єфросиніної поспішили прокоментувати її нову стильну появу.

  • "Маша, Ви - справжня жінка"
  • "Елегантність, стиль, краса, лаконічність - це все Ви"
  • "Гарнюняяя, приємно дивитися на Вас!"
  • "Відмінний настрій з самого ранку! Сьогодні дійсно ранок добрий у Вас, помітно. Вдалого дня!"
  • "Красуня"
  • "Сама елегантність"

Також у своєму сторіз Маша Єфросиніна показала трохи більше деталей нової виставки в Києві.

Ну красуня ж: Маша Єфросиніна похвалилася брендовими обновками (відео)

Ну красуня ж: Маша Єфросиніна похвалилася брендовими обновками (відео)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна приміряла трендовий образ і поставила шанувальників перед важливим вибором.

До цього Єфросиніна показала найшвидшу укладку в світі.

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