Ну красуня ж: Маша Єфросиніна похвалилася брендовими обновками (відео)

Найбільше Єфросиніній сподобалися її нові сережки
Телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше "сверкнула" нескінченними ногами, відвідала першу в Україні виставку легендарного французького будинку моди Chloé, яка офіційно відкривається з 15 березня у Національному художньому музеї в Києві. На виставці представлені архівні сукні 1970-2000 років. Експозиція покликана не тільки ближче познайомити відвідувачів з історією всесвітньо відомого бренду, але також поетапно показати його внесок у розвиток модної індустрії.
Серед перших відвідувачів довгоочікуваної виставки Chloé була також і Маша Єфросиніна, відома своїм вишуканим почуттям смаку і стилю. Безумовно, на відкриття такої важливої експозиції телеведуча підібрала не менш вишуканий образ. Звичайно ж, віддавши перевагу нарядам Chloé.
На Маші – елегантні штани і жилет насиченого коричневого кольору. Штани – злегка кльош. Також Єфросиніна вибрала романтичну блузу кольору слонової кістки з довгими рукавами і коміром-бантиком. Блуза декорована легкими оброками.
Елегантна Маша Єфросиніна
Також свій образ Маша доповнила відкритими чорними босоніжками на високому каблуці.
Але, мабуть, сама головна родзинка образу – масивні сережки під золото з оригінальним ажурним візерунком. Маша навіть опублікувала коротке відео, на якому ближче демонструє новинку.
"Люблю свої сережки Chloé", - підписала відео Єфросиніна.
Відео: instagram.com/mashaefrosinina
Шанувальники Єфросиніної поспішили прокоментувати її нову стильну появу.
Також у своєму сторіз Маша Єфросиніна показала трохи більше деталей нової виставки в Києві.
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна приміряла трендовий образ і поставила шанувальників перед важливим вибором.