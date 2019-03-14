Ну красуня ж: Маша Єфросиніна похвалилася брендовими обновками (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Найбільше Єфросиніній сподобалися її нові сережки

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше "сверкнула" нескінченними ногами, відвідала першу в Україні виставку легендарного французького будинку моди Chloé, яка офіційно відкривається з 15 березня у Національному художньому музеї в Києві. На виставці представлені архівні сукні 1970-2000 років. Експозиція покликана не тільки ближче познайомити відвідувачів з історією всесвітньо відомого бренду, але також поетапно показати його внесок у розвиток модної індустрії.

Серед перших відвідувачів довгоочікуваної виставки Chloé була також і Маша Єфросиніна, відома своїм вишуканим почуттям смаку і стилю. Безумовно, на відкриття такої важливої експозиції телеведуча підібрала не менш вишуканий образ. Звичайно ж, віддавши перевагу нарядам Chloé.

На Маші – елегантні штани і жилет насиченого коричневого кольору. Штани – злегка кльош. Також Єфросиніна вибрала романтичну блузу кольору слонової кістки з довгими рукавами і коміром-бантиком. Блуза декорована легкими оброками.

Елегантна Маша Єфросиніна

Також свій образ Маша доповнила відкритими чорними босоніжками на високому каблуці.

Але, мабуть, сама головна родзинка образу – масивні сережки під золото з оригінальним ажурним візерунком. Маша навіть опублікувала коротке відео, на якому ближче демонструє новинку.

"Люблю свої сережки Chloé", - підписала відео Єфросиніна.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники Єфросиніної поспішили прокоментувати її нову стильну появу.

"Маша, Ви - справжня жінка"

"Елегантність, стиль, краса, лаконічність - це все Ви"

"Гарнюняяя, приємно дивитися на Вас!"

"Відмінний настрій з самого ранку! Сьогодні дійсно ранок добрий у Вас, помітно. Вдалого дня!"

"Красуня"

"Сама елегантність"

Також у своєму сторіз Маша Єфросиніна показала трохи більше деталей нової виставки в Києві.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна приміряла трендовий образ і поставила шанувальників перед важливим вибором.

До цього Єфросиніна показала найшвидшу укладку в світі.