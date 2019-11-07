Краса в спадок: Сінді Кроуфорд показала рідкісні кадри з мамою та донькою

Культова модель Сінді Кроуфорд часто ділиться сімейними кадрами з чоловіком Ренді Гербером, а також дітьми: 20-річним Преслі, а також 18-річною Кайею. Але цього разу вона підготувала по-справжньому зворушливий пост, де продемонструвала відразу три покоління жінок знаменитого сімейства.

Сінді з мамою та донькою (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сінді позує з мамою, Дженніфер Сью Крофорд-Молуф, а також Кайею. Разом вони зібралися заради урочистого обіду, влаштованого організацією Women's Guild Cedars-Sinai. Сінді опублікувала фото, де вони з мамою готуються до виходу: жінки сидять на дивані з бігуді і за чашкою чаю, насолоджуючись бесідою і товариством одне одної. На другому фото вони вже демонструють образи для вечора.

Сінді обрала елегантний лук: теракотового відтінку спідниця-олівець з тонким поясом, а також чорна блуза зі спущеною лінією плечей і пишними рукавами. Завершували образ чорні витончені босоніжки, а також макіяж в натуральних тонах. Кайа наділу блідо-бузкового відтінку плаття з пишними рукавами-ліхтариками, глибоким V-подібним вирізом і рядом гудзиків посередині, доповнивши його босоніжками з тонкими ремінцями. Завдяки макіяжу вона стала ще більше схожою на свою зоряну маму. А Дженніфер блищала в закритій сукні темно-зеленого відтінку з пишною спідницею, образ найстаршої з красунь доповнила хустка на шиї, а також босоніжки на стійкій підошві.

"Такий особливий день, проведений з моєю мамою і дочкою", – написала Сінді (фото: instagram.com/cindycrawford)

На івенті Сінді, Дженніфер і Кайя трималися разом, фотографувалися і виглядали щасливими і повними гордості. Цікаво, що мама культової моделі 90-х за професією медсестра, а організація займається дослідженням у сфері охорони здоров'я. Так що івент був їй цікавий з професійної точки зору, в тому числі.