Краса у спадок: Дженніфер Лопес зачарувала мережу сімейною зйомкою з дітьми і мамою

Дженніфер Лопес давно є обличчям бренду Coach, знімаючись в кожному рекламному ролику марки. І новий кампейн не став винятком. Тема нового відео, яке вже встигла розмістити у своєму блозі відома співачка, – сім'я і сімейні цінності. А тому разом з нею в ньому взяли участь діти зірки: двійнята Максим і Емма, а також мама Дженніфер – 74-річна Гваделупе.

Дженніфер в новій зйомці (відео: instagram.com/jlo)

«У цей день я відчула всі почуття. Спасибі @coach за цю прекрасну історію і спасибі мамі, Максу і Еммі за те, що ви такі, які ви є», – написала розчулена зірка. «У мене була мрія, і я отримала все, що я хотіла», – продовжила вона свої послання під відео.

У роликах три покоління знаменитої родини насолоджуються пікніком, п'ють лимонад і їдять корисні страви, веселяться, а також демонструють речі з нової колекції бренду. У них Лопес виглядає як завжди молодою і стрункою. Втім, як і її мама. Тому користувачі мережі відразу ж припустили, що секрет вічної молодості 51-річної співачки якраз в генах.

Співачка знялася в компанії дітей і мами (відео: instagram.com/jlo)

Примітно, що на цей раз мама артистки викликала не менший фурор в мережі, ніж її дочка. «Три покоління любові», «Гваделупе просто неймовірна», «Здається, тепер я розумію, як ти перемогла в цій генетичній лотереї», «Відчуття, що мамі років 50, а самій Дженніфер – 30», «Ви обидві просто неймовірно молоді», «Вау, ви так чудово виглядаєте, а мама і зовсім красуня», «Гваделупе можна на обкладинку хоч сьогодні», – не можуть намилуватися фолловери...

Втім, сама Лопес ніколи не вважала своїм головним секретом краси гени. Вона ретельно доглядає за своїм тілом і лицем, обожнює спорт і правильне харчування. Також вона регулярно відвідує кращих косметологів і інших майстрів б'юті-індустрії.