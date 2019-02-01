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"Космічно красива": Єфросиніна вразила стрункою фігурою в комбінезоні ELENAREVA

Lite » Мода 01.02.2019 - 16:27
"Космічно красива": Єфросиніна вразила стрункою фігурою в комбінезоні ELENAREVA
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Новий образ Єфросиніної дуже вдало підкреслює її бездоганну фігуру

Маша Єфросиніна блиснула новим стильним образом, зачарувавши шанувальників. Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала яскраве фото, на якому позує в розкішному комбінезоні насиченого синього кольору. При цьому комбінезон від українського бренду ELENAREVA вигідно підкреслює фігуру Єфросиніної. І це при тому, що до цього Маша зізналася, що "забила" на фігуру.

Цікавий також і сам фасон комбінезона: з відкритими рукавами і брюками-кльош. Свій жіночний образ Маша доповнила сережками від MARQUE, а також загостреними туфлями персикового кольору.

Маша Єфросиніна

Витончена Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, відзначимо, що фото було зроблене під час зйомок нової передачі "Дивовижні Люди" на телеканалі "Україна".

Шанувальники ведучої прийшли в захват від її нової появи. І поспішили залишити свої відгуки.

  • "Маша космічно красива, захоплююся", — пише zhurbaolia.
  • "Шикарно чарівна красуня", — погоджується o_gerzhova.
  • "Шалено красивий комбінезон на чудовій жінці", — зазначає ninoorlova.
  • "Який костюм, я в захваті, але тільки на такі ніжки його можна надіти. Захоплююся вашим ростом, Машенька. Ви ідеальна", — пише vorozheikina.ollga.
  • "Так соковито і яскраво", — коментує funky.team.
  • "Дуже соковите фото", — також зауважує furs_udekasi.
  • "Красуня! Просто вау! Як личить це вбрання!" — захоплюється _olga.valeeva.

До речі, раніше LITE робив опитування, в якому пропонував вибрати кращий пляжний образ Єфросиніної.

Також ми писали про дітей українських зірок, які ну дуже схожі на своїх батьків. Серед них — донька Єфросиніної.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Маша Єфросиніна
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