"Космічно красива": Єфросиніна вразила стрункою фігурою в комбінезоні ELENAREVA

Новий образ Єфросиніної дуже вдало підкреслює її бездоганну фігуру
Маша Єфросиніна блиснула новим стильним образом, зачарувавши шанувальників. Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала яскраве фото, на якому позує в розкішному комбінезоні насиченого синього кольору. При цьому комбінезон від українського бренду ELENAREVA вигідно підкреслює фігуру Єфросиніної. І це при тому, що до цього Маша зізналася, що "забила" на фігуру.
Цікавий також і сам фасон комбінезона: з відкритими рукавами і брюками-кльош. Свій жіночний образ Маша доповнила сережками від MARQUE, а також загостреними туфлями персикового кольору.
Витончена Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
До речі, відзначимо, що фото було зроблене під час зйомок нової передачі "Дивовижні Люди" на телеканалі "Україна".
Шанувальники ведучої прийшли в захват від її нової появи. І поспішили залишити свої відгуки.
До речі, раніше LITE робив опитування, в якому пропонував вибрати кращий пляжний образ Єфросиніної.
Також ми писали про дітей українських зірок, які ну дуже схожі на своїх батьків. Серед них — донька Єфросиніної.
Відео: РБК-Україна