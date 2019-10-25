В коротких шортах і "зміїному" платті: Маша Єфросиніна підкорює курортними луками

Машам Єфросиніна – володарка прекрасного смаку і вічуття стилю. Причому, вона це демонструє не тільки на світських заходах і під час зйомок, але і в розслабленій обстановці. Вдома, в дорозі і на курорті теледіва звикла виглядати ефектно і елегантно, а також завжди залишатися в тренді. Так, Маша поїхала з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною в Мексику, де оселилася на території заповідника. Ведуча відразу попередила – вона буквально завалить Instagram фото і відео з відпустки, адже хоче ділиться зі своїми читачами всіми враженнями і нічого не упустити.

На свіжих кадрах Маша покрасувалася в декількох курортних образах, причому кардинально різних. Так, вона записала відео в режимі сповільненої зйомки. Ведуча вибрала для прогулянки по заповідній території короткі чорні шорти вільного крою і пікантний верх з відкритими плечима і рюшем в області декольте. На ногах – зручні капці. Теледіва вирішила не перевантажувати обличчя косметикою і позувала без макіяжу.

"Хоч і налаштовуєшся на відпустку заздалегідь, чекаєш, уявляєш, як по пузі повзає сонце і лоскоче пупок.... все одно перші дні трохи штормить. Особливо, коли такий сильний перепад у часі — дуже смішно ми з Тимуром Хромаєвим перетворювали нашу ліжко в офіс близько третьої ночі, коли в Києві розпал робочого дня, і потрібно відповісти на купу листів/повідомлень. Але ось проходить три-чотири дні, і все навколо починає сповільнюватися, і ти разом з ним", - поділилася відчуттями Маша.

Також вона продемонструвала ще один курортний образ. На цей раз Маша вбралася в сукню-міді з трендовим анімалістичним принтом. До речі, в прийдешньому сезоні дизайнери "помістили" тваринні забарвлення буквально на всі предмети гардеробу.

"Всі, хто знає мене досить близько, підтвердять — подаруйте мені естетичну насолоду і просіть, що хочете... Я обожнюю все красиве: людей, пейзажі, інтер'єри, екстер'єри... Все, від чого пахне хорошим смаком і талантом", - зізналася ведуча.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Стильні луки зірки припали до смаку її шанувальникам. Машу порівняли з мексиканкою і обдарували її компліментами.

Красуня. Справжня мексиканка

Маша, яка ви струнка! Заздрю вашій самоорганізації, що тримайте себе в такій формі! Як же не просто захоплюватися людьми, а взятися за себе

Красуня

Сама ніжність! Машенька! Вам посмішка додає шарму! Красуня!

Вау! Малайзійська красуня! Супер!

Це ж як так схуднути? Красуня

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До речі, Потап і Настя Каменських обрали для відпочинку екзотичну Мексику. Пара з задоволенням ділитися курортними фото і релаксує на березі океану.