Королівські прийоми: топ-3 секрети стилю Кейт Міддлтон, яким варто навчитися

Кейт Міддлтон відома своїм умінням одягатися. Образи герцогині Сассекської не сходять зі сторінок глянцевих журналів, а шанувальники прагнуть навчитися так само вигідно поєднувати речі. Недавнє дослідження, проведене школою моди Fashion Retail Academy серед британців, вкотре затвердило 38-річну герцогиню у статусі ікони стилю серед інших монархинь. Цікаво, що часом знаменитість з'являється в досить простих вбраннях, але відвести очей від стрункої фігури Кейт і продуманого до дрібниць вбрання просто неможливо! Пропонуємо перейняти деякі модні прийоми герцогині для ефектного виходу.

Кейт на премії BAFTA 2020 (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Знайти свою знакову річ

У стилі Кейт чітко простежується тенденція до речей певного фасону. Особливо часто її можна помітити в закритих сукнях міді зі злегка розкльошеною спідницею, підкресленою лінією талії і рукавами-ліхтариками. Вони роблять образ одночасно жіночним і в міру строгим. Ще один улюблений комплект Міддлтон – ансамбль з укороченого жакета та спідниці-дзвіночка. Обидва образи підкреслюють головні "фішки" Кейт: стрункі ноги, осину талію і бездоганну поставу. Щоб повторити цей модний прийом, не потрібно сліпо наслідувати приклад Кейт і підбирати собі такі ж сукні. Важливо визначити свої сильні сторони і зробити акцент на них.

Кейт обожнює жіночні сукні (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Шукати нові шляхи

Кейт – одна з небагатьох знаменитостей, яка легко підлаштовується під модні віяння і не боїться шукати нове застосування класичним речам. Наприклад, надягати пальто в якості сукні. Такий прийом часто використовують високопоставлені особи, коли потрібно виглядати на всі сто, але погода або обставини не дозволяють одягатися в звичні вбрання. Кейт часто використовує верхній одяг як самодостатній елемент гардеробу, захоплюючи весь світ. Щоб зробити образ завершеним, вона додає стильні аксесуари, класичну взуття і часто – свої улюблені капелюшки. А під час туру в Пакистан Кейт зуміла зберегти свій звичний стиль навіть при суворих правилах дрес-коду. Вона по-своєму обіграла звичні їй відтінки і наряди, виконавши вимоги до свого вигляду.

Не боятися порушувати правила

Ікони стилю також можуть дозволити собі відпочити. А здатність з розумом підходити до різних подій грає тільки на руку герцогині. Так, Кейт не прагне навіть на прогулянці виглядати бездоганно, вбираючись у вишукані речі з голови до ніг. На заходи, що передбачають активності і потребують комфорту, вона може одягти пуховик, джинси-скінні і куртку. При цьому прості речі і мінімум аксесуарів нітрохи не заважають виглядати гідно. А навіть навпаки – допомагають їй стати "ближче до народу". Може, тому Кейт і є загальною улюбленицею ось вже багато років?