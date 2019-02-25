Королева: Наомі Кемпбелл блищить на вечірці Vanity Fair в честь Оскар 2019

Наомі Кемпбелл вийшла у світ в розкішній сукні від Alexander McQueen

Оскар 2019 отгремел в Лос-Анджелесе. Но о церемонии все еще пишут мировые СМИ. Традиционная вечеринка Vanity Fair, которая походит сразу после церемонии награждения Оскар – еще одна возможность для звезд продемонстрировать себя во всей красе. Причем, как правило, они меняют наряды на менее официальные и более откровенные. В этом году настоящими звездами вечера стали Рози Хантингтон-Уайтли в платье от Versace, Кендалл Дженнер в Rami Kadi и Дженнифер Лопес, которая выбрала наряд от Zuhair Murad.



Наоми Кэмпбелл на вечеринке Оскар 2019 (фото: instagram.com/naomi)

Еще один яркий образ принадлежал 48-летней Наоми Кэмпбелл. Она появилась на мероприятии в роскошном полупрозрачном платье в пол от Alexander McQueen из осенней коллекции 2016 года, украшенном многочисленными цветными узорами в виде бабочек и расшитом бисером. Дополненный кольцами, браслетами, пышной объемной укладкой в духе 70-х и ярким макияжем, лук получился невероятно чувственным и стильным.

К слову, Наоми любит делиться с подписчиками своими снимками. Так что и это фото сразу отправилось на страницу супермодели в Instagram. Разумеется, лук супермодели вызвал настоящий фурор среди ее поклонников и целый шквал комментариев: "Королева", "Ты выглядишь потрясающе, а твое платье просто великолепно!", "Что за платье!", "Королевский взгляд, королевский наряд, красивая картинка!"…

Что ж, Наоми Кэмпбелл действительно умеет преподнести себя! Этот образ оценили и многочисленные модные издания по всему миру.

Напомним, ранее мы рассматривали самые яркие и эффектные образы с красной дорожки Оскар 2019.

При этом однозначной фавориткой вечера стала Дженнифер Лопес в зеркальном платье Tom Ford.