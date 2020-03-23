Королева телебачення: Катя Осадча вразила казковою сукнею на шоу Голос країни-10

Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжують відсиджуватися в домашній ізоляції на карантині через коронавірус. Зіркова пара телеведучих, як і багато їхніх колег, намагаються хоч чимось розважити армію шанувальників. Адже вечірки і прем'єри скасовані. Виручають заздалегідь записані ТВ-ефіри. Наприклад, шоу "Голос країни-10", ведучими якого є Осадча та Горбунов. На своїх instagram-сторінках парочка вирішила проанонсувати свіжий випуск (відбувся 22 березня), а також показати нові яскраві образи. У низці постів з милими домашніми образами якось вже навіть незвично бачити ведучих в "гламурній" зйомці.

Ведуча "Світського життя" опублікувала парочку фото, демонструючи свій розкішний наряд. Для чергового ефіру "Голосу країни-10" Катя обрала розкішну вечірню сукню нюдового відтінку з корсетом, який оголює похилі плечі ведучої. Плаття з пишною спідницею прикрашене блискітками і блискучою срібною бахромою. Мотив декору — космічний. На спідниці можна розглянути зображення сатурна, зірок і якихось планет.

Фото: instagram.com/kosadcha

А ось корсет прикрашений ще більш багато — з мерехтливими зірками і місяцем з бахромою, як місячне сяйво. Свій воістину розкішний образ Осадча доповнила срібними босоніжками. З прикрас — кольє-чокер і акуратні сережки з діамантиками. Волосся телеведучої зачесане назад в об'ємну зачіску.

Фото: instagram.com/kosadcha

Горбунов також не залишається від стилю. Юрій провів ефір у класичному костюмі трійці насиченого синього відтінку. Тільки замість сорочки телеведучий віддав перевагу простій білій футболці.

“Коли ми знімали нокаути, то навіть не підозрювали, що в ефірі цей етап буде, коли а в усій країні буде оголошено карантин. Ми знали про епідемію в далекому Китаї, знали про перші випадки в Італії і вірили, що до нас коронавірус не дійде. Варто пам‘ятати, аби епідемія не поширювалася — треба залишатися вдома" — так підписала свій новий пост Осадча.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А ось Горбунов опублікував інший, більш цікавий знімок. Зіркова парочка ведучих позує з Дімою Монатиком (MONATIK). Зазначимо, що співак є одним з тренерів шоу "Голос країни-10". Всіх повеселив оригінальний головний убір виконавця — об'ємна в'язана шапка сірого кольору.

“У нас по неділях є чудова традиція — о 21.00 вмикати 1+1 і дивитися Голос країни!! Вболівайте за улюблених співаків і під час карантину!І Не забувайте мити руки, самоізолюватися і вірити в краще!!" — підписав фото Горбунов.

Тим часом фолловери Осадчої поспішили прокоментувати її новий образ. Багато хто прийшов у захват!

“Королева телебачення! Надзвичайна, розумна, комунікабельна, стильна, жіноча!!”

“Сукня дуже гарна, Вам личить колір”

“Тут ваша пара виглядає по-особливому”

“Катю, яка Ви красуня”

“Гарна пара!!! Дуже надихаєте!”

“Сукня — не відвести очей!! Ви шикарна”

“Вы очень красивая пара!”

“Очень сегодня красивые, Катюша, макияж супер!”

“Які гарні! А ви тут неймовірна”

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha