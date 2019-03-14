Королева стилю: 53-річна Сінді Кроуфорд підкорила фігурою в бузковому костюмі

Супермодель в черговий раз довела, що у 53 можна виглядати на 30

Синди Кроуфорд прилетела с официальным визитом в Португалию. Столицу теплой страны американская супермодель 90-х посетила не просто так – здесь открылся бутик известного часового бренда OMEGA. Следует отметить, что 53-летняя Синди Кроуфорд уже несколько лет представляет этот бренд и является его "послом".

При этом больше всего поклонников привлек именно новый образ Кроуфорд, которые она выбрала для презентации. А образ действительно восхитительный.

Так, для стильного появления перед камерами супермодель выбрала элегантный брючный костюм яркого сиреневого цвета. Брюки-клеш слегка укороченные.

В тон наряду Кроуфорд выбрала блузку с кистями, а также закрытые замшевые туфли на высоком каблуке также насыщенного сиреневого оттенка. В целом fashion-лук получился очень сочный и свежий. К слову, брючный костюм очень выгодно подчеркивает стройную фигуру модели.

Синди Коуфорд и Клаудия Виейра (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, на светском мероприятии вместе с Кроуфорд еще одной звездной гостьей была 40-летняя португальская актриса Клаудия Виейра.

Светская львица выбрала белый комбинезон с массивными карманами и черными пуговицами. Обувь – двухцветные туфли лодочки.

Синди Коуфорд и Клаудия Виейра (фото: instagram.com/claudiavieiraoficial)

Поклонники супермодели поспешили оставить свои отзывы. Безусловно, многие подчеркнули, что Кроуфорд выглядит потрясающе. Более того, ей очень к лицу этот цвет – он освежает и омолаживает.

"Просто богиня"

"Какие же красотки"

"Синди, вы для меня всегда были и остаетесь примером для подражания. Но этот образ превзошел все ожидания"

"В вас невозможно не влюбиться с первого взгляда"

"Сама безупречность"

"Истинная икона стиля"

"Бесподобная красавица"

Напомним, ранее мы давали топ-5 секретов вечной молодости Синди Кроуфорд.

Также 53-летняя Синди Кроуфорд показала комплекс упражнений для идеальной фигуры.