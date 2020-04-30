В комфортному костюмі і на шпильках: Кайлі Дженнер показала улюблене домашнє вбрання

Кайлі Дженнер, яка останнім часом робила в своєму мікроблозі акцент на відверті образи в міні-бікіні, нарешті повернулася до аутфітам. Вона продемонструвала свій улюблений наряд, в якому комфортно проводити час вдома. До того ж образ вийшов, як завжди, спокусливим і стильним.

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі одягла коричневого відтінку топ і брюки з високою посадкою з фактурної тканини, які створила її старша сестра Кім Кардашьян для власної лінії Skims. «Упс! Я зовсім забула показати вам, друзі, затишний комплект від Skims», – написала 22-річна мільярдерка. «Кайлі! Ти виглядаєш просто бомбічний», – миттєво відповіла їй на пост засновниця бренду. Решта приєдналися до обговорення, зазначивши, що Дженнер виглядає неймовірно ефектно.

Дівчина любить каблуки навіть вдома (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі, яка давно стала трендсеттером б'юті-напрямків, показала свій новий манікюр. Зірка нарешті змінила своїм улюбленим довгим нігтям, віддавши перевагу акуратним нігтям овальної форми. Кайлі підібрала собі стильну і по-літньому соковиту варіацію класичного «френча», коли вся пластина забарвлена ​​нейтральним бежевим, а край кожного нігтя відрізняється від попереднього яскравим відтінком. Така «веселка» викликала фурор серед прихильниць бізнесвумен і молодої мами. Напевно цей манікюр буде на піку популярності цього літа, беремо на замітку! А ось педикюр Кайлі зробила якро-білий отнотонний – також в літньому стилі.

Свої сторіз знаменита красуня присвятила численним фото і відео зі своєю подругою: обидві дівчини приміряли кілька різних нарядів. На одному зі знімків Кайлі позує в облягаючому тілесного відтінку комбінезоні і в босоніжках на величезних каблуках. «Я ношу каблуки просто так», – написала Дженнер на фото.