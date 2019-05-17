У кого крутіше? Оля Полякова з доньками похвалилися стильними вишиванками

У четвер, 16 травня, вся Україна відзначала День вишиванки та багато знаменитостей вбралися в цей день в костюми у національному стилі. Не стала винятком і Оля Полякова, причому розкішні вишиванки приміряла не тільки вона, а й обидві її дочки - Маша і Аліса. На своїй сторінці в Instagram співачка показала їх стильні "луки" і поцікавилася у шанувальників, у кого ж самий крутий наряд.

Сама Оля віддала перевагу більш сучасному варіанту - вона одягла темно-зелений брючний комбінезон, а зверху накинула чорну вишиту накидку.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Старша донька, 14-річна Маша позувала в короткій сукні-вишиванці у чорно-помаранчевих кольорах, а молодша Аліса - в темно-синій плісированій спідниці, традиційній сорочці-вишиванці, білих колготках з кросівками та вінку на голові. Відзначимо, що всі вбрання - від українського дизйнера Юлії Магдич.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Фото: Оля Полякова з донькою Алісою (instagram.com/polyakovamusic)

"Як круто, що вишиванку сьогодні можна використовувати як сучасний, трендовий цибулю! Чия вишиванка вам подобається більше? Величезне спасибі @yu_magdych за створення цих шедеврів!" - прокоментувала Полякова.

Деякі підписники порахували, що на Олі не зовсім навіть і вишиванка, проте інші заперечили їм, що це більш сучасний варіант. Думки щодо того, чий наряд самий крутий, розділилися, проте всі зійшлися на тому, що всі троє - справжні красуні.

"Для Маші поприкольней вийшло"

"У Аліси звичайно ж. У неї у єдиній вишиванка!"

"Машуня виграла!!!!"

"У Маші як на мене найгарніша, Оля без обід. Ти красуня безперечно)"

"молодшенький)) ближче до народу. Насправді, все дуже красиві!!!"

"У всіх гарні, а у Вас особливо круто"

"Це щось неймовірне! Дуже красиво!"

"3 красуні!!!"

"Шикарно виглядаєш"

"Оля, ось це мені сюрприз до дня вишиванки!!!! Які ви гарні!"

"Дуже гарні вишиваночки"

"Яка краса на Ваааас"

"Олю ваша краща вишиванка, така яскрава і підкреслює вашу привабливість, у діточок теж гарні вишиванки"

"Дуже гарна накидка з вишивкою!!!!"

Нагадаємо, раніше Оля Полякова з доньками похвалилися точеними фігурами в спортзалі.

Ми також повідомляли, що смілива Полякова приголомшила абсолютно оголеними фото в душі. Цей знімок все ще один з найбільш обговорюваних на сторінці співачки.

До речі, Оля Полякова обурилася стилем Кім Кардашьян і здивувалася, як це може комусь подобатися.