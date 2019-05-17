У кого крутіше? Оля Полякова з доньками похвалилися стильними вишиванками

Співачка показала, в чому вони провели День вишиванки
У четвер, 16 травня, вся Україна відзначала День вишиванки та багато знаменитостей вбралися в цей день в костюми у національному стилі. Не стала винятком і Оля Полякова, причому розкішні вишиванки приміряла не тільки вона, а й обидві її дочки - Маша і Аліса. На своїй сторінці в Instagram співачка показала їх стильні "луки" і поцікавилася у шанувальників, у кого ж самий крутий наряд.
Сама Оля віддала перевагу більш сучасному варіанту - вона одягла темно-зелений брючний комбінезон, а зверху накинула чорну вишиту накидку.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Старша донька, 14-річна Маша позувала в короткій сукні-вишиванці у чорно-помаранчевих кольорах, а молодша Аліса - в темно-синій плісированій спідниці, традиційній сорочці-вишиванці, білих колготках з кросівками та вінку на голові. Відзначимо, що всі вбрання - від українського дизйнера Юлії Магдич.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Фото: Оля Полякова з донькою Алісою (instagram.com/polyakovamusic)
"Як круто, що вишиванку сьогодні можна використовувати як сучасний, трендовий цибулю! Чия вишиванка вам подобається більше? Величезне спасибі @yu_magdych за створення цих шедеврів!" - прокоментувала Полякова.
Деякі підписники порахували, що на Олі не зовсім навіть і вишиванка, проте інші заперечили їм, що це більш сучасний варіант. Думки щодо того, чий наряд самий крутий, розділилися, проте всі зійшлися на тому, що всі троє - справжні красуні.
Нагадаємо, раніше Оля Полякова з доньками похвалилися точеними фігурами в спортзалі.
Ми також повідомляли, що смілива Полякова приголомшила абсолютно оголеними фото в душі. Цей знімок все ще один з найбільш обговорюваних на сторінці співачки.
До речі, Оля Полякова обурилася стилем Кім Кардашьян і здивувалася, як це може комусь подобатися.