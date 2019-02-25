Класика, розкіш і сюрреалізм: як пройшов показ Dolce & Gabbana на Тижні моди в Мілані FW 19/20

Легендарний бренд представив в Мілані незвичайну колекцію сезону осінь-зима 2019/2020

Кажется, Доменико Дольче и Стефано Габбана любят доставлять зрителям эстетическое удовольствие. Каждая коллекция Dolce & Gabbana – это настоящее произведение искусства, сотканное из мастерски подобранных тканей, необычных силуэтов и тонких деталей. Новая коллекция Ready To Wear осень-зима 2019-2020 демонстрирует это полной мерой.

Женственная и элегантная, частично она выдержана в духе 30-40-х годов прошлого века. Здесь есть костюмы-двойки, плащи, широкие брюки, приталенные пиджаки, юбки миди, шляпки с вуалью и другие характерные для того периода головные уборы.

Показ Dolce & Gabbana осень-зима 2019/20 (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Вторая часть коллекции напоминала о традиционных для бренда платьях с роскошным декором, драпировкой, золотом, камнями и вышивкой. Пышные юбки, оборки, множество деталей – образы получились, как обычно, в высшей мере чувственные и необычные. Кстати, вечерние луки дизайнеры разбавили и свадебными нарядами.

Новая коллекция Dolce & Gabbana осень-зима 2019/20 (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Свадебный образ от Dolce & Gabbana (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Еще одна отличительная черта новой коллекции – принт. Помимо традиционных для бренда цветочных мотивов, здесь был широко представлен невероятный популярный сейчас анималистический принт и клетка. Некоторые наряды были украшены целыми картинами в духе сюрреализма.

Нужно отметить, украшения и макияж моделей были также весьма узнаваемыми и характерными для бренда. Цветы, ободки, венки, "короны" из камней, крупные серьги, а также женственные стрелки и красные губы – детали, без которых уже невозможно представить классическую девушку Dolce & Gabbana.

Новая коллекция Dolce & Gabbana осень-зима 2019/20 (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Напомним, ранее на неделе моды в Милане свою мегаяркую коллекцию представил бренд Moschino, сделав флешбек в 80-е. Тогда на подиуме блистали Ирина Шейк, Белла Хадид и Кайя Гербер.

Кстати, интересно, что образ Ирины Шейк по прилету в Милан стал не менее обсуждаемым. Супермодель продумала свой выход до мелочей. А позже в Милане была замечена стильная дочь Веры Брежневой.