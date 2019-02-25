Класика, розкіш і сюрреалізм: як пройшов показ Dolce & Gabbana на Тижні моди в Мілані FW 19/20

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2019/20 (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Легендарний бренд представив в Мілані незвичайну колекцію сезону осінь-зима 2019/2020

Здається, Доменіко Дольче і Стефано Габбана люблять доставляти глядачам естетичне задоволення. Кожна колекція Dolce & Gabbana – це справжній витвір мистецтва, зітканий з майстерно підібраних тканин, незвичайних силуетів і тонких деталей. Нова колекція Ready To Wear осінь-зима 2019-2020 демонструє це повною мірою.

Жіночна і елегантна, частково вона витримана в дусі 30-40-х років минулого століття. Тут є костюми-двійки, плащі, широкі штани, приталені піджаки, спідниці міді, капелюшки з вуаллю і інші характерні для того періоду головні убори.

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2019/20 (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Друга частина колекції нагадувала про традиційні для бренду сукні з розкішним декором, драпіруванням, золотом, каменями і вишивкою. Пишні спідниці, оборки, безліч деталей – образи вийшли, як зазвичай, у вищій мірі чуттєві і незвичайні. До речі, вечірні луки дизайнери розбавили і весільними нарядами.

Нова колекція Dolce & Gabbana осінь-зима 2019/20 (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Весільний образ від Dolce & Gabbana (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Ще одна відмітна риса нової колекції – принт. Крім традиційних для бренду квіткових мотивів, тут був широко представлений неймовірний популярний зараз анімалістичний принт і клітина. Деякі костюми були прикрашені цілими картинами в дусі сюрреалізму.

Треба зазначити, прикраси і макіяж моделей були також дуже впізнаваними і характерними для бренду. Квіти, обідки, вінки, "корони" з каменів, великі сережки, а також жіночні стрілки і червоні губи – деталі, без яких вже неможливо уявити класичну дівчину Dolce & Gabbana.

Нова колекція Dolce & Gabbana осінь-зима 2019/20 (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Нагадаємо, раніше на тижні моди в Мілані свою мегаяскраву колекцію представив бренд Moschino, зробивши флешбек в 80-ті. Тоді на подіумі блищали Ірина Шейк, Белла Хадід і Кайя Гербер.

До речі, цікаво, що образ Ірини Шейк по прильоту в Мілан став не менш обговорюваним. Супермодель продумала свій вихід до дрібниць. А пізніше у Мілані була помічена стильна дочка Віри Брежнєвої.