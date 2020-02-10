Класика, розкіш і бунт: найяскравіші образи на червоній доріжці церемонії Оскар-2020

Церемонія нагородження премії «Оскар», яка відбулась вчора в Лос-Анджелесі, нарешті розставила всі крапки над і. Але крім щасливих володарів статуетки, в числі яких очікувано були Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер і Бред Пітт, в центрі уваги в цю ніч були і інші знаменитості. Щоб стати зіркою вечора і привернути увагу всіх порталів, вони ретельно готували образи. Вивчаємо найяскравіші і розкішні!

Премія "Оскар" пройшла, як завжди, з розмахом (фото: instagram.com/theacademy)

92-я церемонія, як завжди, здивувала найрізноманітнішими нарядами. Але є і певні тренди. Так, в цьому році зірки зробили ставку на класику без відвертої оголеності. З відтінком переважали білий, чорний і сріблястий.

Бред Пітт і Рене Зеллвегер (фото: instagram.com/theacademy)

Один з найбільш оригінальних образів показала Наталі Портман. Актриса прийшла в чорній з золотистим візерунком сукні Dior Couture, зверху на яку була надіта накидка з іменами всіх жінок-режисерів, яких не номінували на головну кінопремію. А ось найбільш популярним брендом виявився Chanel. У костюмі від знаменитої марки прийшли Пенелопа Крус, Біллі Айліш, Марго Роббі, Люсі Бойнтон і інші знаменитості.

Сігурні Уівер (фото: instagram.com/theacademy)

Сальма Хайек, Рене Зеллвегер, Шарліз Терон з'явилися на червоній доріжці в сукнях досить простого крою на одне плече. Але без воланів і урочистої «химерності» також не обійшлося. Таким вбранням віддали перевагу Руні Мара, Флоренс П'ю, Сандра О та інші. Виділився своїм костюмом, як завжди, і Біллі Портер. Він сяяв на червоній доріжці в образі «жар-птиці» з золотистим корсетом і пишною спідницею.

Біллі Айліш (фото: instagram.com/theacademy)

А ось надмірно спокусливі вбрання знаменитості залишили для інших виходів. Мабуть, низка скандалів зіграла свою роль. Одним з найбільш відвертих було плаття Моллі Сіммс з глибоким декольте від Zuhair Murad. А також Галь Гадот, яка прийшла у сукні з мереживним верхом від Givenchy Couture. Втім, і вони було досить скромним за мірками подібних заходів.

Лора Дерн (фото: instagram.com/giorgioarmani) Сірша Ронан (фото: instagram.com/gucci)

Скарлетт Йоханссон (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Нікі Хілтон (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Джессіка Альба (фото: instagram.com/versace)

Шарліз Терон (фото: instagram.com/tiffanyandco; прінтскрін instagram.com/harpersbazaarus)

Марго Роббі (фото: прінтскрін instagram.com/celebsbrands)

Пенелопа Крус (фото: прінтскрін instagram.com/harpersbazaar_ru)

Сандра О (фото: прінтскрін instagram.com/voguegermany)

Моллі Сіммс (фото: instagram.com/zuhairmuradofficial)

Біллі Портер (фото: instagram.com/stories/theebillyporter)

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)