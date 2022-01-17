Кейт Мосс на архівних фото і сьогодні: як змінювалася ікона героїнового шику з роками

Кейт Мосс ніколи не була схожа на класичну модель – зріт в 170 см, худорлява статура і досить блякла зовнішність різко контрастували з розкішними красунями епохи супермоделей: Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, Клаудією Шиффер, Ліндою Євангелістою та іншими богинями подіума того періода.

Але вона відмінно вписалася в нове віяння фешн-індустрії, яке вже захльостувало світ, ставши уособленням і головною іконою андрогінності. До того ж тендітну красуню обожнювала камера, і кращі фотографи вишикувалися в чергу до її агента.

Популярності дівчині додали гучні романи – в 90-х вона крутила любов з Джонні Деппом і навіть Кортні Лав, а також не менш гучні скандали. Але, здається, суспільство готове було пробачити їй все: зухвалі витівки і вечірки з наркотиками поступово забулися і залишилися позаду. А Мосс продовжила свій шлях в індустрії, причому не тільки як модель: зірка заснувала своє агентство і стала дизайнером.

Сьогодні Кейт Мосс, як і раніше, знімається для ряду великих брендів, включаючи Dior, Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace і Skims і навіть іноді виходить на подіум. Причому в минулому році – в компанії своєї дочки Ліли, яка також стала моделлю.

Пропонуємо зануритися в часи юності зірки подіумів, а також помилуватися сучасними фото Кейт.

Кейт Мосс на початку шляху і на піку кар'єри (фото: Getty Images)

Кейт Мосс сьогодні (фото :instagram.com/katemossagency)