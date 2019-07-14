Кейт Міддлтон і Меган Маркл в елегантних вбраннях відвідали фінал Вімблдону

Днями Принц Вільям і Меган Маркл разом з'явилися на публіці - герцогині відвідали жіночий фінал престижного тенісного турніру Уїмблдон, який відбувся в Лондоні 13 липня. У вирішальній грі зійшлися американка Серена Вільямс, з якої дуже дружна Маркл, і румунка Симона Халеп. Перемогу і заповітний кубок здобула остання.

Кейт і Меган побували на грі без чоловіків, а в королівській ложі до них приєдналася сестра Міддлтон Піппа. При цьому герцогині, чутки про ворожнечу яких активно гуляють в мережі і пресі, сиділи поруч, мило посміхалися і вели себе, ніби вони хороші подруги.

Фото: Кейт Міддлтон і Меган Маркл на фіналі Вімблдону (instagram.com/sussexroyal)

До речі, Кетрін вже кілька років є патроном Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Крім гри, вона була запрошена на ланч з іншими членами клубу і колишніми чемпіонами Вімблдону.

Фото: Кейт Міддлтон на фіналі Вімблдону (instagram.com/kensingtonroyal)

Обидві королівські особи вибрали для виходу в світ елегантні наряди. Герцогиня Кембриджська віддала перевагу облягаючій зеленій сукні від Dolce&Gabbana вартістю 2 700 доларів. Зазначимо, що Кейт вже одягала її в 2016 році під час офіційного візиту до Канади, коли супроводжувала чоловіка принца Вільяма.

Фото: Кейт Міддлтон і Меган Маркл на фіналі Вімблдону (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Сассекська на цей раз залишилася в рамках королівського дрес-коду і одягла класичну білу блузку Givenchy і плісировану спідницю від Hugo Boss вартістю 440 доларів. В якості аксесуарів молода мама вибрала мініатюрну сумку Stella McCartney і сонцезахисні окуляри, а волосся зібрала в тугий хвіст.

Фото: Кейт Міддлтон і Меган Маркл на фіналі Вімблдону (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, під час більш ранньої спільної появи на публіці герцогині вели себе досить дивно і, по суті, ігнорували одна одну. Тоді Кейт Міддлтон і Меган Маркл приїхали на благодійний матч з поло підтримати своїх чоловіків.

Раніше Меган Маркл потрапила під шквал критики через інцидент на Вімблдоні, де заборонила себе фотографувати. Герцогиня разом зі своїми подругами відвідала турнір серії Великого шолома, щоб підтримати американську тенісистку Серену Вільямс. Крім того, вона порушила королівський протокол і з'явилася на заході в джинсах.

Також Кейт Міддлтон, скоїла незапланований вихід у світ в розкішному платті від Alexander McQueen. Герцогиня побувала на тенісному турнірі Уїмблдону.