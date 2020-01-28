Кейт Міддлтон ледь втримала міні-спідницю під поривами вітру, показавши всім стрункі ніжки

Кейт Міддлтон не перестає приємно дивувати і захоплювати своєю працьовитістю. Після насиченого дня, пов'язаного з церемонією пам'яті жертв Голокосту, герцогиня Кембриджська знову приступила до поступової реалізації своєї головної місії на 2020 рік. Нагадаємо, що в цьому році дружина принца Вільяма оголосила про старт масштабної програми по захисту дітей - "5 Big Questions". Як відзначають в прес-службі герцогині: "Те, що ми переживаємо в самі ранні роки - від утроби до п'яти років, - формує наше майбутнє життя".

Сьогодні, 28 січня Кейт Міддлтон відвідала дитячий шпиталь Evelina London Children's Hospital. Для свого чергового ділового виходу герцогиня Кетрін вибрала елегантний твідовий образ. Однак новий візит дружини принца Вільяма запам'ятався пікантною деталлю.

Кейт Міддлтон в костюмі від Dolce & Gabbana (скріншоти: instagram.com/royal.addicted)

Так, Міддлтон відвідала госпіталь, щоб особисто перевірити хід реалізації свого нового прокта. В рамках цього проекту Національна портретна галерея разом з художниками влаштовує серію майстер-класів для дітей, які проходять курс лікування в лікарні.

Деталі образу (сриншоты: instagram.com/royal.addicted)

Для ділового виходу Кейт вибрала костюм від Dolce & Gabbana, зшитий спеціально на замовлення для герцогині Кембриджської. Твідовий наряд складається з елегантного жакета та повітряної міні-спідниці. Образ завершують щільні чорні колготки. Нагадаємо, що представницям монаршої сім'ї не рекомендується на офіційні зустрічі надягати напівпрозорі колготки тілесного відтінку. Також з образом гармонійно поєднуються замшеві туфлі на стійкому каблуці - від бренду Gianvito Rossi, це улюблена модель дружини принца Вільяма З прикрас у вушках Кетрін поблискували сережки з каменями від Mappin & Webb. Слід зазначити, що образ в цілому відмінно підкреслює струнку фігуру Міддлтон.

Скріншот: instagram.com/the_fashionlover_mag

Скріншоти: instagram.com/royalfamily223

А ось що ще підкреслювало фігуру герцогині, так це вітер! Вийшовши з машини герцогиня потрапила в незручну ситуацію, коли під поривами вітру її пишна спідниця стала розлітатися в різні сторони. Власне, з цієї ж причини королівський дрес-код не вітає довжину міні. Однак Міддлтон вже давно не звикати його порушувати.

Герцогиня Кембриджська змогла вийти з ситуації, як справжня леді. Вона невимушено притримувала спідниця. І навіть примудрилася під поривами стихії ввічливо привітатися з дітьми, які вручили квіти шанованій гості.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон в леопардовій спідниці показала неперевершений діловий образ на зустрічі в дитячому центрі Кардіффа.