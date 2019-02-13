Кендалл Дженнер показала розкішні ніжки, з'явившись на Тижні моди в Нью-Йорку тільки в піджаку

Супермодель показала відразу кілька ультратрендів

В одной из мировых столиц моды, Нью-Йорке продолжает зажигать Неделя моды сезона осень-зима 2019. Фотографы едва успевают на десятки модных показов, чтобы успеть запечатлеть не только fashion-образы, но и звездных гостей.

Так, на вечеринку в честь запуска новой коллекции известного обувного бренда STUART WEITZMAN пришла также американская супермодель, сестра Ким Кардашян — 23-летняя Кендалл Дженнер (является также лицом вышеупомянутого бренда), которая ранее рассказала о подростковых проблемах.

Стройная модель Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Для вечеринки модель выбрала действительно яркий и запоминающийся образ. Дело в том, что Дженнер пришла в одном лишь строгом пиджаке терракотового цвета от бренда MarnixMarni. Свой образ Кендалл дополнила черными кожаными перчатками и классическими туфлями-лодочками в тон пиджаку. Из аксессуаров — массивные золотые серьги (тренд этого сезона).

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/stuartweitzman)

К слову, макияж делала звездный визажист Мэри Филлипс. Прическа — зализанные волосы с прямым пробором. Обратите внимание, именно эта прическа будет в тренде весной-летом 2019.

Напомним, ранее еще одна звездная сестра Кардашян — Кайли Дженнер в футболке Backstreet Boys вернулась назад в 90-е.

Также смелая и откровенная Ким Кардашьян не побоялась показать недостатки кожи. Это действительно заслуживает уважения!