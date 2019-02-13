Кендалл Дженнер показала розкішні ніжки, з'явившись на Тижні моди в Нью-Йорку тільки в піджаку

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/maryphillips)

Супермодель показала відразу кілька ультратрендів

В одній зі світових столиць моди, Нью-Йорку продовжує запалювати Тиждень моди сезону осінь-зима 2019. Фотографи ледь встигають на десятки модних показів, щоб встигнути запам'ятати не тільки fashion-образи, але і зоряних гостей.

Так, на вечірку в честь запуску нової колекції відомого взуттєвого бренду STUART WEITZMAN прийшла також американська супермодель, сестра Кім Кардашян — 23-річна Кендалл Дженнер (є також обличчям вищезазначеного бренду), яка раніше розповіла про підліткові проблеми.

Струнка модель Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Для вечірки модель обрала дійсно яскравий образ. Справа в тому, що Дженнер прийшла в одному лише класичному піджаку теракотового кольору від бренду MarnixMarni. Свій образ Кендалл доповнила чорними шкіряними рукавичками і класичними туфлями-човниками в тон піджака. З аксесуарів — масивні золоті сережки (тренд цього сезону).

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/stuartweitzman)

До речі, макіяж робила зоряний візажист Мері Філліпс. Зачіска — зализане волосся з прямим проділом. Зверніть увагу, саме ця зачіска буде у тренді навесні-влітку 2019.

Нагадаємо, раніше ще одна зіркова сестра Кардашян — Кайлі Дженнер у футболці Backstreet Boys повернулася назад у 90-ті.

Також смілива й відверта Кім Кардашьян не побоялася показати недоліки шкіри. Це дійсно заслуговує поваги!