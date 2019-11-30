"Кожен образ – шедевр": Катя Осадча підкорила зміною розкішних суконь

Катя Осадча – часта і бажана гостя всіляких світських заходів і івентів за участю українських селебрітіз і не тільки. Вона висвітлює найбільш гучні вечірки та прийоми як в Україні, так і за її межами і завжди випитує у зірок їх таємниці і секрети для програми "Світське життя". Окремим пунктом виступають образи ведучої – кожен раз вона блищить в вбранні, яке потім ще довго обговорює вся мережа. Так, для свіжого випуску передачі теледіві довелося змінити відразу три луки, і в кожному вона виглядала неперевершено. Фото світських виходів Каті з'явилися на сторінці в Instagram передачі "Світське життя".

Ведуча позує в білосніжній вечірній сукні в підлогу з асиметрично скроєним ліфом від українського бренду OLYA MAK. Одне плече прикрашає довга бахрома, а інше залишається відкритим. Чашечки ліфа дозволяють створити привабливу зону декольте. На голові у Каті - оригінальний капелюшок з листком.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/svitsketv)

На другому знімку теледіва з'явилася в сукні глибокого синього кольору на запах, повністю розшитій паєтками. Скромний невеликий розріз на нозі надавав досить строгому і лаконічному вбранню від бренду Emilia dell'oro трохи пікантності. Катя доповнила образ сріблястими човниками і акуратним капелюшком.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/svitsketv)

Тритій лук вийшов яскравим і ефектним. Катя віддала перевагу об'ємному платтю бірюзового кольору з безліччю оборок на подолі і відкрили плечима, а також англійської проймою від MALVA FLOREA. В якості аксесуара ведуча вибрала капелюх-квітку від улюбленого дизайнера головних уборів Марти Холод.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/svitsketv)

Шанувальники стали вибирати найкращий, на їх думку, образ Каті, правда, деякі не змогли визначитися.

Фото 1. Лебідка справжня. Образ суперський

Однозначно 1

Ближче, скоріше, другий

Номер 2 найкраще

Ви не повірите,але для мене кожний Ваш образ —це шедевр.Тому проголосувати дуже важко

Думаю,що номер 1.Справжня КОРОЛЕВА

Всі прекрасні

Плаття з 1 образу, а повністю образ на 2 фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували піжамну вечірку біля ялинки.