Торкаючись тілами і серцями: чуттєва колекція "Feel mе" від Elena Burenina

Олена Буреніна зачіпає проблему обмеження тілесних комунікацій

В Киеве ярко открылась Украинская неделя моды. Модное событие, не изменяя себе, традиционно проходит в стенах Мыстецкого арсенала. Еще одна несменная традиция – показ Лилии Пустовит, с которого стартует Ukrainian Fashion Week. Дизайнер представила коллекцию, вдохновением для создания которой послужила культура высокогорных народов – украинский гуцулов, а также… жителей Уэльса и Шотландии. По словам Пустовит, у них есть много общего на самом деле.

Следующей на главный подиум страны моделей вывела дизайнер Елена Буренина, которая в своей коллекции "Feel mе" сезона осень-зима 2019/20 затрагивает весьма непростую тему – мир столкнулся с проблемой вытеснения телесных коммуникаций.

Коллекция "Feel mе" сезона осен-зима 2019/20, Елена Буренина (фото: LITE)

Эту идею дизайнер особенно ярко выражает с помощью используемых материалов: ворсистые ткани, к которым так и хочется прикоснуться; мягкие или глянцевые фактуры, а также чувственный бархат.

Полупрозрачные боди с принтами в виде осьминога – символ крепких объятий. Этот символизм также прослеживается в необычных тату в виде поцелуя.

Коллекция "Feel mе" сезона осен-зима 2019/20, Елена Буренина (фото: LITE)

Буренина часто обращается к стилистике 1960-х – времени, когда мир жил еще без электронных девайсов, люди открывались друг другу, не боясь затрагивать сердцами и телами.

Фото: LITE

В коллекции доминирует следующая цветовая гамма: неон, оранжевый, лайм. А также унисекс-вещи и стирание гендерных границ.

Коллекция "Feel mе" сезона осен-зима 2019/20, Елена Буренина (фото: LITE)

Напомним, ранее LITE публиковал репортаж с первого дня открытия Украинской недели моды. В частности - о ярких гостях с дня открытия.

Также отметим, что Джамала на открытии Ukrainian Fashion Week FW19-20 восхитила своим стильным аутфитом.