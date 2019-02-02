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Торкаючись тілами і серцями: чуттєва колекція "Feel mе" від Elena Burenina

Lite » Мода 02.02.2019 - 10:06
Торкаючись тілами і серцями: чуттєва колекція "Feel mе" від Elena Burenina
Elena Burenina (фото: LITE)

Олена Буреніна зачіпає проблему обмеження тілесних комунікацій

У Києві яскраво відкрився Український тиждень моди. Модна подія, не зраджуючи собі, традиційно проходить у стінах Мистецького арсеналу. Ще одна незмінна традиція – показ Лілії Пустовіт, з якого стартує Ukrainian Fashion Week. Дизайнер представила колекцію, натхненням для створення якої стала культура гірських народів – український гуцулів, а також... жителів Уельсу і Шотландії. За словами Пустовіт, у них є багато спільного насправді.

Наступній на головний подіум країни моделей вивела дизайнер Олена Буреніна, яка у своїй колекції "Feel mе" сезону осінь-зима 2019/20 зачіпає непросту тему – світ зіткнувся з проблемою витіснення тілесних комунікацій.

Торкаючись тілами і серцями: чуттєва колекція &quot;Feel mе&quot; від Elena Burenina

Торкаючись тілами і серцями: чуттєва колекція &quot;Feel mе&quot; від Elena Burenina

Торкаючись тілами і серцями: чуттєва колекція &quot;Feel mе&quot; від Elena Burenina

Колекція "Feel mе" сезону осен-зима 2019/20, Олена Буреніна (фото: LITE)

Цю ідею дизайнер особливо яскраво виражає за допомогою використовуваних матеріалів: ворсисті тканини, до яких так і хочеться доторкнутися; м'які або глянцеві фактури, а також чуттєвий оксамит.

Напівпрозорі боді з принтами у вигляді восьминога – символ міцних обіймів. Цей символізм також простежується в незвичайних тату у вигляді поцілунку.

Торкаючись тілами і серцями: чуттєва колекція &quot;Feel mе&quot; від Elena Burenina

Торкаючись тілами і серцями: чуттєва колекція &quot;Feel mе&quot; від Elena Burenina

Торкаючись тілами і серцями: чуттєва колекція &quot;Feel mе&quot; від Elena Burenina

Колекція "Feel мо" сезону осен-зима 2019/20, Олена Буреніна (фото: LITE)

Буреніна часто звертається до стилістиці 1960-х – часу, коли світ жив ще без електронних девайсів, люди відкривалися один одному, не боячись зачіпати серцями і тілами.

 

Фото: LITE

У колекції домінує така колірна гамма: неон, апельсин, лайм. А також унісекс-речі і стирання гендерних кордонів.

 

Колекція "Feel mе" сезону осен-зима 2019/20, Олена Буреніна (фото: LITE)

Нагадаємо, раніше LITE публікував репортаж з першого дня відкриття Українського тижня моди. Зокрема про яскравих гостей з дня відкриття.

Також відзначимо, що Джамала на відкритті Ukrainian Fashion Week FW19-20 захопила своїм стильним аутфітом.

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