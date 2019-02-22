Італійка: Віра Брежнєва похвалилася розкішною фігурою в облягаючій вечірній сукні

Шанувальники високо оцінили ідеальний образ Брежнєвої

Вера Брежнева, которая ранее восхитила сеть смелыми образами, регулярно демонстрирует поклонникам безупречное чувство стиля. 37-летняя исполнительница в стилистах не нуждается и может самостоятельно подобрать одновременно трендовый и оригинальный наряд. При этом изюминка образов Брежневой — подчеркнутая элегантность с "ноткой сексуальности". Певица знает, как выгодно подчеркнуть свою точеную фигуру и при этом выглядеть по-королевски роскошно.

Так, на своей instagram-страничке Брежнева опубликовала новое fashion-фото, на котором позирует в эффектном вечернем платье белого цвета из струящегося шелка. Платье от бренда Alessandra Rich выполнено в ретро-стиле. Объемный верх с подчеркнутой линией плеч — отсылка к стилю 80-х, который в этом сезоне вновь на пике популярности.

Также платье под горло декорировано разрезом до бедра, кокетливыми складками и оригинальными рукавами. Образ невероятно к лицу Брежневой.

Вера Брежнева в платье Alessandra Rich (фото: instagram.com/ververa)

Подписчики певицы поспешили прокомментировать ее новое стильное появление.

"Как всегда, неотразима!"

"Красивое платье, Вера! То есть красивое оно на вас"

"Вера, Вы как всегда на Высоте"

"Итальянка"

"Да ты просто роза"

"Шикарная девочка"

"Vera you are so beautiful"

"Фигура роскошна"

"Вау! Вы обворожительная!"

Напомним, ранее стильная дочь Веры Брежневой прогулялась по Милану.

Также до этого Вера Брежнева презентовала эмоциональный клип о важности любви.