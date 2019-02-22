Італійка: Віра Брежнєва похвалилася розкішною фігурою в облягаючій вечірній сукні

Шанувальники високо оцінили ідеальний образ Брежнєвої
Вера Брежнева, которая ранее восхитила сеть смелыми образами, регулярно демонстрирует поклонникам безупречное чувство стиля. 37-летняя исполнительница в стилистах не нуждается и может самостоятельно подобрать одновременно трендовый и оригинальный наряд. При этом изюминка образов Брежневой — подчеркнутая элегантность с "ноткой сексуальности". Певица знает, как выгодно подчеркнуть свою точеную фигуру и при этом выглядеть по-королевски роскошно.
Так, на своей instagram-страничке Брежнева опубликовала новое fashion-фото, на котором позирует в эффектном вечернем платье белого цвета из струящегося шелка. Платье от бренда Alessandra Rich выполнено в ретро-стиле. Объемный верх с подчеркнутой линией плеч — отсылка к стилю 80-х, который в этом сезоне вновь на пике популярности.
Также платье под горло декорировано разрезом до бедра, кокетливыми складками и оригинальными рукавами. Образ невероятно к лицу Брежневой.
Вера Брежнева в платье Alessandra Rich (фото: instagram.com/ververa)
Подписчики певицы поспешили прокомментировать ее новое стильное появление.
Напомним, ранее стильная дочь Веры Брежневой прогулялась по Милану.
Также до этого Вера Брежнева презентовала эмоциональный клип о важности любви.