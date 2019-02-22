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Італійка: Віра Брежнєва похвалилася розкішною фігурою в облягаючій вечірній сукні


Шанувальники високо оцінили ідеальний образ Брежнєвої

Вера Брежнева, которая ранее восхитила сеть смелыми образами, регулярно демонстрирует поклонникам безупречное чувство стиля. 37-летняя исполнительница в стилистах не нуждается и может самостоятельно подобрать одновременно трендовый и оригинальный наряд. При этом изюминка образов Брежневой — подчеркнутая элегантность с "ноткой сексуальности". Певица знает, как выгодно подчеркнуть свою точеную фигуру и при этом выглядеть по-королевски роскошно.

Так, на своей instagram-страничке Брежнева опубликовала новое fashion-фото, на котором позирует в эффектном вечернем платье белого цвета из струящегося шелка. Платье от бренда Alessandra Rich выполнено в ретро-стиле. Объемный верх с подчеркнутой линией плеч — отсылка к стилю 80-х, который в этом сезоне вновь на пике популярности.

Также платье под горло декорировано разрезом до бедра, кокетливыми складками и оригинальными рукавами. Образ невероятно к лицу Брежневой.

Вера Брежнева в платье Alessandra Rich (фото: instagram.com/ververa)

Подписчики певицы поспешили прокомментировать ее новое стильное появление.

  • "Как всегда, неотразима!"
  • "Красивое платье, Вера! То есть красивое оно на вас"
  • "Вера, Вы как всегда на Высоте"
  • "Итальянка"
  • "Да ты просто роза"
  • "Шикарная девочка"
  • "Vera you are so beautiful"
  • "Фигура роскошна"
  • "Вау! Вы обворожительная!"

Напомним, ранее стильная дочь Веры Брежневой прогулялась по Милану.

Также до этого Вера Брежнева презентовала эмоциональный клип о важности любви

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