"Іспанська типаж": Маша Єфросиніна захопила елегантним образом

Телеведуча зважилася на контрастне поєднання

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась бекстейдж-кадром со съемки телешоу "Дивовижні люди", на котором она позировала в элегантном наряде. Поклонники телеведущей отметили, что изумрудный цвет блузы ей очень к лицу и выгодно контрастирует с ее светлой кожей и темными волосами.

Фото: Позу для позирования Маша также выбрала очень элегантную (instagram.com/mashaefrosinina)

Сочетать блузу Ефросинина решила с джинсами темного синего цвета с белой отстрочкой, а дополнила образ украшениями из желтого метала. Количество украшений на знаменитости было достаточно внушительным: два крупных кольца, набор из трех цепочек с кулонами и серьги овальной формы причудливой формы. На голову она повязала длинную белую ленту, собрав волосы в тугой хвост.

Подписчики осыпали комплиментами любимую ведущую и отметили, что ее образ напоминает испанский стиль.

Скриншот: Комментарии к посту Машы Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

"очень-очень)"

"Удивительная леди"

"Очень красиво! Этот цвет идеально подходит, благородный"

"Прекрасна!"

"Маша,я Вами восхищаюсь"

"Маша, Вы были прекрасны"

"Цвет блузы шикарен"

"Какая же вы красивая!"

"Красавица!"

"Богиня!"

"Красота"

"Работяжечка"

"Маша, что не фото — я в восторге. Этот изумрудный цвет просто огонь"

"Испанский типаж", - написали на страничке Маши Ефросининой в соцсетях поклонники.

Кроме того, LITE недавно предложил выбрать самый впечатляющий пляжный образ Маши Ефросининой из Абу-Даби.



Напомним, Маша Ефросинина также приняла участие в популярном флешмобе #10yearschallenge и показала, как выглядела 10 лет назад.

Интересно, что позже муж Ефросининой — бизнесмен Тимур Хромаев — опубликовал их совместное фото 10-летней давности.

Видео: LITE